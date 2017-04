La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la provincia confirmó los procesamientos de cinco ex funcionarios, procesó a otros dos que habían sido sobreseídos en primera instancia, y dictó la falta de mérito del empresario Antonio Javier Celentano, en la causa judicial que investiga una presunta maniobra para cobrarle al Estado provincial unos $6 millones por suministros no entregados entre los años 2000 y 2003, que fue denunciada por la gestión de la ex gobernadora Fabiana Ríos en 2014.

Esa comisión llegó a la conclusión de que en aproximadamente 100 facturas de las presentadas por el proveedor se habían agregado dos ceros (es decir multiplicado los importes por 100) de manera de “inflar la deuda”, y que por lo tanto, el Estado había pagado por servicios no prestados una suma de alrededor de $10 millones.

La clave del caso, en este punto, es si el empresario conocía la adulteración de las facturas y actuó en connivencia con los funcionarios de las gestiones de Colazo y Cóccaro, para cobrar igual la “deuda inflada”, o si por el cúmulo de documentación y movimiento de dinero vinculado al proveedor, percibió los fondos sin haber formado parte de la maniobra.

El fallo judicial ratificó los procesamientos por el delito de peculado para los ex contadores generales(que se desempeñaron en la gestión del ex gobernador Jorge Colazo) para el auditor del Tribunal de Cuentas, para el ex Contador Generaly para el ex ministro de Economía(estos dos últimos de la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro).El caso remonta a agosto de 2013, cuando por orden de Ríos, el ex ministro de Economía Osvaldo Monti, constituyó una comisión investigadora para analizar los pagos a la empresa Celentano, luego de que la firma iniciara dos juicios contencioso administrativos contra el Estado, reclamando una deuda impaga de cerca de $20 millones.Cuando la denuncia de la gestión Ríos llegó a la Justicia Penal, la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo analizó distintas pericias y concluyó que la maniobra había servido para incrementar los montos facturados en $6.007.549,87, o sea en “un 79% del capital reclamado”.Unas de las situaciones más salientes del fallo de la Cámara es la del empresario Celentano, que había sido procesado también por Barrionuevo y que ahora fue beneficiado por una “falta de mérito” que si bien no lo desvincula por completo de la investigación, mejora su situación procesal.Para el juez de Cámara Julián De Martino, las diferencias en los valores de las facturas “no habrían obedecido a los supuestos errores de copia o puntuación alegados por el imputado, sino a una conducta consciente y voluntariamente dirigida a crear y acrecentar una inexistente deuda del Estado provincial a favor del encartado”.Ante la confrontación de opiniones, el voto que “desempató” fue el del camarista Civil (llamado a intervenir en la causa por la excusación del juez Walter Tavarez Guerrero) Ernesto Loffler, quien sin fundamentar su posición, adhirió al voto de Jofré, con lo que el empresario fue beneficiado por la “falta de mérito”.La denuncia, que suponía un perjuicio de más de $40 millones de la época, derivó en un pronunciamiento del juez de instrucción Javier de Gamas Soler, quien sobreseyó al empresario y a los funcionarios supuestamente involucrados, en una medida que luego ratificó la Cámara de Apelaciones y que quedó firme porque no fue recurrida por las partes al Superior Tribunal de Justicia.