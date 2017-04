La deuda que Agrotécnica Fueguina tiene con sus trabajadores provocó el corte de servicio de recolección de residuos en Ushuaia. Desde el Sindicato de Camioneros explicaron que el paro se debe a dinero que le adeuda el municipio a la empresa y ésta a sus trabajadores. Reclaman el pago del bono navideño, horas extras, aportes a la mutual y calzado.

Desde la Municipalidad de Ushuaia explicaron que abonaron el dinero que corresponde a la empresa Agrotécnica pero que reclaman un monto mayor. Aclararon que hay incumplimientos en la prestación del servicio por lo que la empresa fue sancionada.

Sigue el paro: Desde el Ejecutivo se informó que continúa el conflicto entre el personal y la empresa Agrotécnica Fueguina. Por tal motivo no habrá recolección de residuos durante la tarde y noche de este martes, como así tampoco en los recorridos previstos para las primeras horas del miércoles 26.

El secretario de prensa del Sindicato de Camioneros, Guillermo Vagas detalló que “la empresa no ha cancelado la segunda cuota del bono navideño, el que se había acordado con el municipio que el día viernes se iba estar pagando, pero desde el municipio no han emitido el dinero”.Por otro lado aseguró que existe un reclamo por las horas extras, “Agrotécnica ha reducido en Ushuaia, lo que entendemos que es un problema importante y no se va a poder cumplir con el servicio”.Indicó que la empresa, “le debe a la mutual 1 millón de pesos del mes de marzo y ese dinero se ha retenido a los trabajadores”.El jefe de gabinete del municipio, Oscar Souto informó que mantienen una disputa con la empresa en torno al dinero que deben recibir en materia de subsidio.Más allá de esto dijo que, “los reclamos eran lícitos y a partir de eso se vino realizando esta negociación”, la que hasta el momento no arribó a ningún acuerdo.Souto manifestó que desde el Ejecutivo, “estamos pagando bastante por encima de lo que pagaba cuando asumimos” y advirtió que “seguimos negociando porque hay incumplimientos del contrato”.Por esta situación, “hay multas que se llevaron adelante desde el municipio y hay reclamos cruzados”. Por ultimo aseguró que, “ya hemos hecho el pago de lo que correspondía del mes y la empresa está pedido un suplemento”.Desde el Municipio señalaron que se informarán las novedades vinculadas a la resolución del conflicto y la continuidad del servicio. Mientras se prolongue la medida de fuerza, se solicitó a los vecinos no sacar los residuos domiciliarios y mantenerlos a resguardo hasta que se reanude la recolección.