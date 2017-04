Los medios nacionales se hicieron eco de las publicaciones realizadas en 2016 (ver) (ver)

Recordemos que fue el propio mandatario camporista quien decidió cambiar de sede a la delegación municipal en la ciudad en Buenos Aires. Para eso alquiló un edificio en la calle Bolívar con mucho más espacio para fomentar a ese destino como un punto turístico nacional e internacional. Pero nunca amplió las actividades. Sectores de la oposición denunciaron en Telenoche que ese lugar se transformó en un "refugio" de militantes de La Cámpora cercanos a Máximo Kirchner.

Recordemos que ademas de Besi otro personaje vinculado a La Campora a nivel nacional que es funcionario municipal en Ushuaia, pero vive en otra provincia es Dario Garribia un contador público de 32 años con domicilio en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, según consta en registros oficiales, que antes de llegar como funcionario a Ushuaia ocupó cargos en la Secretaría Nacional de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el Ministerio del Interior y en la Cámara de Diputados.

Esta vez es Telenoche y el canal de noticias TN quienes dan cuenta en un informe de cinco minutos con una entrevista incluida al ex intendente, Federico Sciurano, sobre el aumentó del 654% en el presupuesto de la Delegacion Municipal, el alquiler de un edificio de cuatro pisos, con millonarios gastos de refaccion, pero que llamativamente brindan los mismos servicios que realizaban con anterioridad a la llegada del intendente Walter Vuoto."Alquilaron un edifcio de varios pisos que cuesta 10 veces más de lo que nosotros pagábamos de alquiler, que se incrementa en los próximos años y podría llegar a 100 mil pesos", aseguró el exmandatario comunal Federico Sciurano.También descartó que esté en funcionamiento ahora algún tipo de centro cultural o actividad artística, algo que habían planteado en su momento desde el oficialismo de Ushuaia.El delegado de Ushuaia en Buenos Aires es Joaquín Besi. Cuando Telenoche preguntó si podía hacerle algunas preguntas la respuesta fue negativa. Nunca quedó claro si no quiso recibir al equipo periodístico o se había ido del edificio.Sciurano acusó a Vuoto de incrementar el gasto político y aumentar el presupuesto en 654%. "Vuoto lo único que hace es contener una demanda política con ese sector, por el acompañamiento que le dieron en la campaña", cerró.Garribia ya ocupo dos cargos primero fue designado al frente de “Ushuaia Integral” el 12 de julio de 2016, por decreto Nº2015, e inmediatamente ue comisionado a Buenos Aires para cumplir “tareas inherentes a su función”, hasta su alejamiento, donde en sus 112 días en los cuales fue presidente de la sociedad estatal que tiene a cargo el transporte publico de pasajeros de Ushuaia, 44 estuvo comisionado fuera de la provincia. Con una curiosidad, el último decreto que le autoriza un viaje lo hace hasta el 1 de noviembre, mientras que su renuncia al cargo es partir del 31 de octubre. O sea que ya había renunciado y seguía de comisión.La cantidad de dias y de viajes que figuran del funcionario a Buenos Aires alimenta la hipótesis de que en realidad, el subsecretario sigue manteniendo su domicilio de Caleta Olivia, en la calle Bernardino Rivadavia Nº3, y que no vive en Ushuaia donde fue designado para cumplir una función pública.