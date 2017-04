La mujer se ató en la vía pública frente a la casa donde se encuentran sus hijos de 11 y 9 años, reclamando que no los ve desde el mes de enero pasado. Asegura tener un régimen de visita, acusando al padre de los menores de no respetarlo, dado que el hombre posee la tenencia legal. Fue llevada a la comisaría del Menor y la Familia.

Identificándose como Patricia Correa, la mujer aseguró que “desde el 14 de enero el padre de los chicos no respeta mi régimen de visita, hice presentaciones está todo en manos de mi abogado, pero quiero poder verlos”, reclamó la mujer en el lugar.

Personal policial de la comisaría Segunda intervino en el lugar dando lugar a personal técnico de la Comisaría del Menor y la Familia, quienes dialogaron con la mujer para que se retirara del lugar y ponerla en contacto con el juzgado. La mujer no posee la tenencia legal de sus hijos.

La mujer se manifestó públicamente en la esquina de calles Don Bosco y Schweitzer del barrio Danés de Rio Grande, atada a un poste frente a la casa de los abuelos paternos de sus hijos; una nena de 9 y un varón de 11."Lo único que estoy pidiendo es ver a mis hijos, el señor se retiró del domicilio el 14 de enero y desde esa fecha no veo a mis hijos", aseguró la mujer. Dijo que existe una resolución "del Juzgado, por la cual hay un régimen de visitas y yo tengo que ver a mis hijos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 13 horas y los días sábado de 18 a 20, pero el señor no lo está cumpliendo"Dice que el padre de los niños, que tienen 9 años de edad, les dice que ella no quiere verlos "se lo mete en la cabeza, pero no es así". Reclama ver a sus hijos, pero dice que "no puedo, porque la única vía de comunicación que tenía era el teléfono que yo le había comprado, pero el abuelo se lo quitó". La mujer reclama "que cumpla y me deje ver a mis hijos", motivo por el cual hoy decidió encadenarse.