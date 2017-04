Una joven de 20 años identificada como Gisela Nuñez denuncio mediaticamente al secretario de la Gobernación, Javier Eposto, por "acoso sexual y amenazas" en dialogo con Radio Provincia de Ushuaia. Recordemos que Eposto es el marido la actual Ministro de Desarrollo Social, Paula Gargiulo.

Aunque fue separada de su cargo en enero pasado, señaló que la denuncia la realizó ahora "por miedo" a que sacaran a su padre, quien también se desempeña en el edificio, en el área de Servicios Generales.

"(Rosana) Bertone me dijo muchas veces que me iba a recibir y escuchar, todavía estoy esperando. Pido mi reincorporación, yo trabajaba muy bien, todos me felicitaban", aseguró Nuñez, quien había ingresado en su trabajo en julio de 2016, gracias a "una mano" que le dio el legislador Ricardo Furlan, según sus palabras.

La mujer manifestó que desarrollaba tareas administrativas en Casa de Gobierno y fue acosada por el funcionario en reiteradas oportunidades, si bien la joven no lo manifestó en la nota, su padre Daniel Nuñez indico que incluso el funcionario la manoseo e intentó persuadirla de mantener relaciones sexuales con él, a lo cual la joven no accedió y en advertencia este le mencionó que si no tenia sexo con él la iban a echar y él no la iba a poder ayudarla."Yo la verdad no quiero hablar del tema porque me hace mal; más por la enfermedad que tengo. Lo que pido es que la señora Gobernadora me reciba, quiero saber por qué a mi me echaron del gobierno", expresó la joven, y agregó que tiene "prohibida" la entrada a la Casa de Gobierno."Él (por Eposto) me amenazó, y me dijo que si yo hablaba o contaba algo me iba a echar. Yo lo hice y parece que lo cumplió, por eso no lo hablé en el momento", concluyó Gisela Nuñez.