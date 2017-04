Una vivienda resultó con daños menores al declararse un principio de incendio, en la calle Acigami 1836 de Ushuaia, sin que hubiera que lamentar personas lesionadas.

Según lo informado por personal de bomberos la misma se originó producto de un recalentamiento de la chapa que dio inicio al ígneo.

Los bomberos utilizaron una cámara térmica para detectar los sectores donde el entretecho se encontraba más afectado.

El siniestro afectó una propiedad de Patricia Tapia (55). La rápida alerta a los servicios de emergencia permitió que el fuego no se extendiera hacia otros sectores de la morada.El nivel de afectación fue mínimo, No hubo personas lesionadas. Personal policial realizó las averiguaciones y dialogó con los habitantes del lugar quienes no sufrieron daños.