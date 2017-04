El ex presidente del Banco de Tierra del Fuego (BTF), contador Jorge Norberto Cerrotta y protagonista de una serie de hechos polémicos durante su paso por la provincia, es uno de los diez nuevos indagados que tendrá la causa judicial conocida como “ruta del dinero K”, donde se investiga corrupción con la obra pública nacional y lavado de dinero a través de empresas vinculadas al empresario santacruceño Lázaro Báez. Recordemos que en 2013 fue denunciado (ver)

El contador de “La Rosadita” fue nombrado también síndico de la fallida empresa Recursos Naturales Sociedad Anónima (RENASA) variante local de la nacional ENARSA, en mayo de 2007, mientras en forma simultánea era director del BTF, pero la designación fue rechazada por la Legislatura.

La gestión Ríos consideró que el artículo 73 inciso 4 de la Constitución, según el cual los agentes públicos de cualquiera de los tres poderes no pueden tener remuneraciones superiores al gobernador, era aplicable también a los empleados del BTF. De ahí que decidiera “topear” los salarios superiores dentro de la entidad.

Cerrotta es uno de los contadores que de acuerdo al primer testimonio brindado por el financista Federico Elaskar, lo “apretó” para que vendiera la empresa S.G.I SA, el lugar bautizado como “la cueva” o “la Rosadita” donde según investiga la Justicia Federal pasaron los millones Báez para ser lavados en paraísos fiscales y cuentas bancarias en Suiza.En el ámbito nacional, Cerrotta fue también jefe de contadores en la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), que dependió del ex ministro Planificación Federal Julio de Vido.Cerrotta fue nombrado, primero, gerente general del BTF, y luego director de la entidad, el 15 de febrero de 2007, a través del decreto 581/07.El entonces presidente Vicente Fernández, se negó a concederlo, con el argumento de que la operación ponía en riesgo las cifras de encaje de la entidad ante el Banco Central, y entonces el gobernador solucionó el problema: aceptó la renuncia de Fernández y designó en su lugar a Cerrotta que autorizó el empréstito a las pocas horas.En 2008, cuando la gobernadora Fabiana Ríos había sucedido a Cóccaro, Cerrota fue denunciado penalmente por el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, quien lo acusó de “incompatibilidad de funciones”, tras verificar que mientras presidía el banco provincial, era a su vez “síndico del Banco Privado de Inversiones S.A”.Esta vez como “agente bancario”, Cerrotta demandó entonces a la propia provincia, con el argumento de que el tope no era aplicable al estatuto de la actividad, y logró que el juez Laboral Guillermo Penza fallara a su favor, condenando al Estado a pagar las diferencias salariales, de acuerdo a lo resuelto en el expediente Nº 4932/2009, caratulado “Cerrotta, Jorge Norberto c/ Banco Provincia de Tierra del Fuego s/ diferencias salariales”.Según el contrato societario, Trust Brokers está integrada por Norberto Andrés Cerrotta, de 84 años, jubilado bancario (por la edad podría ser el padre del contador) Evelina Diana Faerbarg (la esposa) y por él mismo, que además fija domicilio personal en Olegario Andrade 427 primer piso de Ushuaia.De todas maneras, los negocios externos a la provincia y la sindicatura en un banco privado no le impidieron a Cerrotta defender sus intereses como trabajador del Banco de Tierra del Fuego, ya que a poco de que la actual gestión gubernamental estableció la aplicación del tope salarial constitucional, fue uno de los primeros que demandó a la provincia exigiendo que no le aplicaran la medida.Sin embargo, al igual que sucedió en otros ámbitos del Estado, en el banco buscaron argumentos para no estar atados a la manda constitucional. En el caso de Cerrotta presentó una demanda ante el Juzgado Laboral de Ushuaia, a cargo del juez Guillermo Penza, con el fundamento de que los empleados del BTF no son agentes públicos, sino privados, y por lo tanto están ajenos a la limitación de la Carta Magna.En diciembre de 2010, el juez Penza dictó una sentencia haciendo lugar a la demanda y condenando al BTF a pagarle las diferencias de sueldo devenidas de la aplicación del tope más los intereses.Es que el 22 de abril de 2007, a las 5.10 de la madrugada y en la avenida Maipú de Ushuaia, fue detenido por la policía cuando conducía el vehículo patente TTF–104.El 8 de junio de 2007, cuando le faltaba un mes para presidir el BTF, la jueza de Faltas de Ushuaia Adriana Pérez Torres dictó sentencia en la causa T–107262–00/07 y resolvió inhabilitar a Cerrotta para conducir vehículos por el término de seis meses, por lo que su carnet fue retenido por las autoridades.