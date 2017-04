AFARTE, entidad que nuclea a los empresarios apostados en Tierra del Fuego indicaron que pasaron de 9.700 empleados promedio durante 2016, a 6.900 personas en el primer bimestre de 2017. Además la producción local de celulares cayó un 40%. La venta de celulares cayó menos que la producción en 2016 debido al ingreso de equipos de contrabando, provocado por los altos precios que tienen los equipos en el País.

Pero la venta de celulares cayó menos que la producción en 2016, un 17%, porque hubo un aumento en los teléfonos ingresados al país de contrabando, que representaron casi un cuarto de las activaciones totales que se hicieron durante el año pasado.

El secretario de Comercio, Miguel Braun, dijo al diario porteño Clarín que "los celulares han bajado bastante de precio durante el último año y, además, en la Argentina hay más de 50 millones de celulares. No vemos que haya un problema de acceso a los celulares. Nosotros queremos que sean los mejores y cuesten lo más barato posible. Estamos trabajando para ir en un camino que vaya en esa dirección, pero no vemos que sea necesario hacer cambios en este momento”.

Newsan de producir a distribuir productos:

Newsan, porque pasamos del negocio de la fabricación al de la distribución

Según esta información, en el primer bimestre se fabricaron 1.036.350 teléfonos celulares, frente a 1.728.307 del mismo período de 2016. La producción local de celulares cayó un 40%.La caída del 40% en la producción de celulares fue mayor a la que tuvo el sector durante todo el año pasado, cuando cayó un 24%.Según un informe de la consultora Integra Go, un celular promedio costaba a fin de 2016 en la Argentina un 115 % más caro que en Estados Unidos, frente al 50% de Brasil, 33% de Uruguay y 28% de Chile.El gobierno de Mauricio Macri abrió la venta de PC, notebooks y tabletas sin aranceles de importación, desde el 1 de abril. Pero no incluyó a los celulares.Si bien comenzará a venderse el iPhone en forma legal en la Argentina, sin fabricarse en el país, al doble de precio que en Estados Unidos. Pero ya hay casi un millón de iPhone en uso en el país, casi todos ingresados de contrabando.El presidente del Grupo Newsan, Luis Galli se refirió a cómo se encarará ahora el negocio. "Que nos hayan avisado a mitad del año pasado nos dio tiempo a hacer todas las previsiones del caso para estar preparados. Obviamente que decidimos no seguir con el negocio de fabricación porque no resulta conveniente. Lo que nos está pasando ahora es la necesidad de reconvertirnos, y en ese sentido cambia nuestro rol como", dijo el empresario.Sin embargo, Galli sí hizo hincapié en otro conflicto que ataca al mercado. "Lo que sí nos preocupa muchísimo es el alto nivel de contrabando. En ese sector, la verdad que la problemática ha venido creciendo en los últimos años, y eso sí está afectando de manera genuina, no sólo a nosotros, sino también a la industria y al gobierno, que deja de recaudar", finalizo Galli.