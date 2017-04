El jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, se refirió a las agresiones sufridas por dos supervisoras en el Ministerio de Educación en Ushuaia, por parte de un docente que se resistía a volver a trabajar luego de 4 años de licencia por largo tratamiento (ver)

El funcionario destacó el trabajo que viene realizando el área de Medicina del Trabajo, que “ha logrado ir bajando los índices de ausentismo en todo el Estado” y adelantó que se seguirán mejorando los controles incluso a partir de “visitas médicas domiciliarias”.

Además advirtió que “no vamos a retroceder con el control de ausentismo, porque el objetivo es restaurar la cultura del trabajo y proteger a la mayoría de trabajadores y docentes que se esfuerzan y trabajan todos los días”.

Gorbacz señaló que “se han hecho las denuncias y se abrirá un sumario” y recordó que “la Gobernadora ha sido muy clara respecto de su posición frente a hechos de violencia contra las mujeres por empleados del Estado provincial”.“Algunos creen que el sueldo estatal es una especie de ingreso ciudadano universal que no requiere contraprestación laboral, entonces toman un cargo y después se consiguen una licencia y se van a vivir fuera de la provincia. Pero eso no puede seguir. El que no quiere trabajar tiene que renunciar y no andar pegándole a las mujeres”, explicó Gorbacz.Resulta llamativo el pedido del Jefe de Gabinete, cuando el mismo es el claro ejemplo del empleado estatal que se amparo en toda clases de artilugios para no desempeñar su tarea como empleado estatal, desde el momento en que ingreso al Estado provincial antes de recibirse de Psicólogo y se usufructuó los beneficios para siendo ya empleado publico irse a estudiar al norte del pais y luego de recibirse ampararse en cuanto puesto politico que estuviera dando vuelta para no trabajar.Gorbacz tendría que dar siguiendo sus palabras el ejemplo y renunciar como empleado estatal en el aérea de Salud, como Psicologo, donde no cumple funciones desde hace varios años o sino volver a trabajar en su profesión para despejar todas las dudas, demostrar que quiere trabajar y no solo vivir de esa especie de ingreso universal que el mismo manifiesta.