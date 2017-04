Una mujer salteña fue detenida acusada de haber enviado cocaína a Tierra del Fuego, a través del Correo Argentino. La involucraron porque llegó un paquete con su nombre como remitente a la provincia. Sin embargo la mujer habría probado que no estuvo en el Correo el día que se mandó la encomienda y se sospecha que alguien habría utilizado su nombre.

Entre otras cosas, había dentro de la caja un equipo de música, un reproductor de DVD y cocaína. Al descubrir en el sur el contenido de la misma se inició una investigación y se ordenó allanamiento y detención contra la persona que había enviado el paquete, identificada como Cintia Viviana Flores.

Aparentemente habría otra persona con el mismo nombre que sería la verdadera culpable del envío de la droga. Por ahora la investigación continúa con esa persona, además un perito caligráfico cotejará la escritura de la encomienda (realizada a mano) con la forma de escribir de ambas sospechosas, para determinar cuál de las dos fue la responsable del envío de cocaína.

Aunque el hecho sucedió a fines del mes de marzo y se conocio recien ahora, se desencadeno luego que una encomienda fuera enviada a través del Correo Argentino desde la cuidad de Orán hacia Tierra del Fuego.Tanto la mujer como su familia aseguraron desde un primer momento ser inocentes ante la Justicia e indicaron que "seguramente es otra persona con el mismo nombre; o bien, alguien se hizo pasar por ella".Ellos acataron una orden de allanamiento en su casa de calle Sebastián Cuenta en el barrio Maravilla, ordenado por la justicia federal de Tierra del Fuego, pero dado que aseguran ser inocentes, manifestaron que "no encontraron ni pudieron secuestrar nada"".Arremetió contra el Correo Argentino "donde no controlan si la persona que va a dejar encomiendas es realmente la persona que declara ser. No piden DNI ni hay controles. A raíz de eso, alguien usó el nombre de mi hija y provocaron que ahora esté involucrada en una causa por drogas. Estuvo dos días y medio detenida pero a pesar de que recuperó la libertad, sigue involucrada mientras continúe la investigación", expresó.