Desde la Asociación Protectora "Bienestar Animal" denunciaron el envenenamiento de tres perros que estaban a resguardo. "Los canes murieron por envenenamiento me informaron en zoonosis, estamos haciendo todo lo que corresponde para dar con el responsable", dice en una carta la titular de la Asociación. Tienen sospecha de un vecino y reclaman que el hecho se esclarezca.

Después relata que "el día domingo 26 de marzo, llegando a mi domicilio alrededor de las 11 de la mañana, veo tres de los (perros en) tránsito muertos dentro del patio de mi casa, el cual está cercado en su totalidad. Procedo a llamar a Defensa Civil para que ellos envíen a la guardia de zoonosis y a la Policía, porque la situación era terrible para mí".

"Hoy casi a una semana de lo sucedió me siento realmente muy triste porque nuestra sociedad esta cada vez menos tolerante. Nosotras realizamos un trabajo de años con esos tres canes, brindándoles a ellos buena alimentación, un lugar limpio donde vivir, asistencia veterinaria. Tratamiento médico, castración, vacunación, tiempo, dedicación y mucho amor", relata la carta.

La carta donde se comenta el hecho comienza expresando "hola mi nombre es Keller Karina, vivo en Base Antártica 304 esquina Santa Micaela del barrio de Chacra IV de Rio Grande, pertenezco a una Asociación Protectora de Animales que se llama Bienestar Animal, en mi domicilio particular alojo muchos de los perros callejeros que levantamos de la calle lastimados, para realizar tratamiento o curaciones y luego de su recuperación los publicamos en la página para que sean adoptados".Más adelante denuncia que "los canes murieron por envenenamiento, me informaron en zoonosis, y estamos haciendo todo lo que corresponde para dar con el responsable. Mi sospecha recae sobre un vecino, que se ha quejado en varias oportunidades de los ladridos de mis perros con otros vecinos pero nunca conmigo. Inclusive ha dicho que en varias oportunidades ha realizado denuncias en contra mío, lo cual es mentira puesto que en ningún lugar, me refiero a zoonosis o policía, hay registro de las mismas".Por último expresa el texto: "Espero esto se esclarezca y podamos concientizar a la población de cuales son las medidas a tomar cuando existen inconvenientes con los canes de los vecinos. Quiero recalcar que Chini, Rambo y Daisy eran callejeros, estaban en situación de abandono y nosotras desde Bienestar Animal les brindamos todo para que sean felices", concluye el relato.