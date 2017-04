Finalmente se llevo a cabo la indagatoria a Cristian Vazquez, quien esta acusado de abuso sexual contra una menor en Rio Grande (ver)

Tras este descargo del imputado, ahora se solicitarán diversas medidas de prueba en relación a sus dichos. Sergio Dieguez, en su carácter de subrogante del Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Norte, fue quien tomó declaración indagatoria al denunciado de presunto abuso sexual de una menor que actualmente tiene 16 años de edad.

Desde el inicio de la investigación, y a pedido del Ministerio Público Fiscal lograron concretarse numerosas medidas de prueba entre las cuales se destacan la realización de dos cámaras Gesell; pericia ginecológica y psicológica sobre la menor y una revisión psiquiátrica del imputado. La totalidad de las actuaciones, fueron efectuadas por parte de los profesionales que integran el cuerpo forense del Poder Judicial.

El ex sacerdote llegó y se fue de los tribunales del Campamento YPF sin ser visto, acompañado de su abogado defensor Javier da Fonseca.Incluso dio a conocer que que dejó los hábitos precisamente para formalizar aquella relación, lo cual finalmente no se concretó.En la audiencia, Vazquez negó la acusación; aseguró que nunca existió contacto físico con la menor. Por otra parte, el imputado argumentó que la acusación que la menor realizó en su contra, en la que dio cuenta de la existencia de situaciones de abuso, podrían obedecer a que ella no aceptaba el vínculo afectivo que tenía con su madre.Se habría aprovechado de la inmadurez sexual de la joven y demás por tratarse, el autor, de un ministro de culto, al momento en el que habrían ocurrido los episodios abusivos, ya que era el cura párroco de la iglesia a la que la menor concurría junto a su familia.Para el Fiscal Eduardo Tepedino la calificación legal de tales conductas están tipificadas en las figuras de abuso sexual simple (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal (un hecho); ambas figuras agravadas porque fueron efectuadas por el ministro de un culto reconocido, cada uno de los cuales concursan materialmente entre sí, respeto de los cuales el sujeto deberá responder en calidad de autor.Asimismo y en virtud de los hechos que están siendo investigados con el objetivo de esclarecer el delito denunciado, se tomó declaración testimonial a aproximadamente quince personas, quienes podrían aportar datos fehacientes y concretos sobre la causa.