La gobernadora Bertone, el personal de Gabinete y toda la planta politica del Ejecutivo Provincial se incrementó un 12% la remuneración, ademas incorpora a la retribución de la Mandataria, del Vicegobernador y funcionarios gubernamentales los 2.500 pesos otorgados al año pasado a todos los escalafones de la Administración Central que no había sido aplicado a las remuneraciones de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo.

Si bien desde noviembre de 2011 la remuneración del titular del Ejecutivo fueguino -ley 855-debe ser “equivalente al promedio de la remuneración mensual, habitual y permanente que perciban los intendentes de los municipios de Ushuaia y Río Grande, a la que se le adicionará un 5%”, la ley 1068 suspendió, por el plazo de la emergencia del Sistema de la Seguridad Social de la Provincia, la aplicación de la ley 855.

La determinación fue dispuesta mediante el dictado del decreto 818, del pasado jueves 30 de marzo, que fuera rubricado por el Vicegobernador y el ministro Jefe de Gabinete.Se recuerda que “durante el ejercicio 2016 se dictó el Decreto Provincial 643 que dispuso, a partir del 1° de marzo de 2016, para todos los escalafones que componen la administración Pública, el pago de una suma fija, remunerativa, no bonificable” de 2.500 pesos, “a cuenta de futuros aumentos”, que representó una mejora del 9,5%, la que no fue aplicada sobre la remuneración de la mandataria “en función a las limitaciones de carácter presupuestario que presentaba la Provincia y con el fin de optimizar los recursos financieros y racionalizar la administración del gasto público, quedando pendiente su aplicación”.Como única excepción a esa suspensión se contempló el de una modificación salarial “con carácter general para toda la Administración Pública”, en cuyo caso “el porcentaje de aumento no podrá exceder el porcentaje de incremento que se hubiese otorgado” para los empleados de la administración central.