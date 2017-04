El intendente Walter Vuoto opinó hoy sobre los dichos del jefe de gabinete de la provincia, Leonardo Gorbacz (ver)

"Si hacer los deberes para que te bajen algo de recursos para obras públicas significa que uno debe avalar el despido de 3500 empleados públicos, uno no está dispuesto. Achicar el gasto público es despedir gente", agregó.

"No es necesario que vuelen de un plumazo la ley (de promoción industrial): con la apertura de importaciones hemos perdido 8000 puestos de trabajo. No puedo decir que está todo bárbaro y acallar la realidad", ejemplificó.

"Es totalmente antidemocrático y peligroso que nos digan que si decimos algo en contra de Nación nos va a pasar algo -dijo Vuoto en Radio Nacional-. Es una metodología que en algún momento se acaba, totalmente antidemocrática, que no nos conduce a nada, que impide que haya diálogo".Dijo que "en un momento el presidente de Nación me pidió que si necesitábamos programas nacionales había que bajar el gasto público y hacer los deberes. Si hacer los deberes es echar gente, estamos complicados. Hay cosas que uno no está dispuesto a entregar"."No me quiero llevar mal, no confronto, no respondo nada, estoy concentrado en la gestión, en avanzar. Estoy con reuniones en Capital para buscar inversiones para la ciudad, estoy concentrado en eso. Pero hay cosas que no podemos callar", agregó.