El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto se reunio con todos los integrantes del Gabinete municipal, empleados designados en puesto politicos e hizo un repasó la marcha de las principales políticas públicas de su gestión a 14 meses de iniciada. Vuoto, encabezó el encuentro en el que cada Secretaría expuso lo realizado, en el contexto general de la ciudad, la provincia y el país.

“ A veces nos comemos la curva de la sensación térmica de las redes, de la sensación térmica de las operaciones políticas, de la sensación térmica de lo que hacemos mal y perdemos de vista la temperatura real de las cosas que hacemos bien . Y perdemos de vista, que pese a enfrentar todas las batallas en estos 14 meses, cuando unificamos a dónde queremos ir, las ganamos a pesar de todos los intereses que se nos ponen frente”, sostuvo.

“También hemos subido muchísimo la percepción de la limpieza de la ciudad con 700 toneladas que se limpiaron, porque la vemos cuando caminamos nuestra ciudad. Muchas veces se pierden de vista las políticas sociales que hemos implementado, las políticas deportivas, culturales, las políticas de cambio, de batallas culturales, por el estado de las calles de la ciudad. Entendemos que se acabó el tiempo de pedir paciencia, pero también entendemos que la deuda histórica de la ciudad ha sido un escollo y recién hace 20 días que pudimos comprar asfalto, porque a las dos únicas empresas que hacen asfalto en caliente en la Provincia, se les debía, por continuidad jurídica, 70 millones de pesos. Retomar la confianza con los proveedores no fue fácil, con la gente tampoco es tarea sencilla y más cuando en un contexto donde muchos apuestan a desacreditar la política. Y cuando se desacredita la política, los empresarios y el poder real de esta ciudad que siempre ganan, ganan aún mucho más”, dijo.

En instalaciones del CEPLA, frente a integrantes del gabinete ampliado, empleados municipales, autoridades de la Sociedad del Estado y de los Poderes de la ciudad, los diputados nacionales Matías Rodríguez y Martín Pérez, junto a organizaciones y vecinos que acompañan la gestión, se ubicaron el intendente Vuoto.“Y acá quiero hacer un alto, porque la reunión de hoy era para que cada uno de los que nos acompaña, pueda tener las herramientas para dar la discusión sobre la gestión. Porque muchas veces, nosotros somos demasiado autocríticos, siempre discutimos sobre las cosas que hacemos mal y cómo mejorar. Y seguramente hay muchísimas cosas para mejorar, y lo sabemos. Sin embargo, esa autocrítica y esa rigidez con nosotros mismos hace que, muchas veces, se pierda de vista la gestión que hemos hecho entre todos y todas y a veces discutamos más sobre lo malo, que sobre lo bueno”, dijo Vuoto tras exponerse el trabajo en conjunto de todas las áreas.Vuoto repasó los principales avances que se expusieron, más allá de todas las dificultades que debieron sortearse y aquellos aspectos que aún restan mejorar y sobre los que se trabaja y puso en valor el trabajo político que se llevó adelante con el equipo completo de gestión.“Cuando empezamos a soñar con los colectivos, muchos nos decían que estábamos locos, que ni siquiera íbamos a poder comprar los colectivos. Y siempre lo dije, no podemos ser rehenes de una empresa. Cuando uno es rehén de oligopolios o monopolios, los intereses te terminan coaccionando. Y ahí tienen, estamos con colectivos nuevos, con garitas calefaccionadas, con luz, y hoy además, a tan solo dos semanas de estar en la calle duplicamos el corte de boleto”, repasó en el cierre del encuentro, poniendo en valor lo conseguido.“Porque estamos empezando la repavimentación de las calles Peron y de Gobernador Paz, y porque quisieron poner en duda la transparencia de esta gestión con la segunda obra vial más importante de la ciudad, hecha en nuestro segundo año de gobierno municipal, con una deuda heredada, con baja en la coparticipación, con ahogo por parte de la Provincia que no nos envía los fondos que nos corresponden, y esta gestión no tuvo ningún videíto con algún concejal y con algún Secretario recibiendo dinero. Que no nos lleven a una falsa discusión. Esa obra junto con la apertura de calles en la urbanización General San Martin, con la repavimentación con la Perito Moreno, con los colectivos, con las políticas sociales, con los más de 39 mil vecinos que participan de las políticas sociales, con la noche más larga, con el cumpleaños de la ciudad que volvió con la paella, hay que salir a contarle a los vecinos todo lo que se ha hecho bien”, arengó Vuoto.Vuoto apeló a poder expresar que el desarrollo de la gestión se orienta a la transformación desde un Estado que empezó a ver aquello que “estaba invisibilizado por el gobierno provincial que no se hacía cargo y por aquello que asumía el anterior gobierno nacional y que hoy dejó de hacerse cargo” como en el caso de los adultos mayores y las prestaciones del Pami. Muchas de las políticas que antes prestaba el organismo nacional ahora lo asume el Municipio. Citó también la aplicación del presupuesto a políticas públicas, repasando parte de los datos que dieron los Secretarios en la exposición. “Nosotros no ajustamos, no echamos a nadie y la Secretaría de la Mujer invierte 539 pesos por mujer, cuando Nación invierte 8 pesos y la Provincia cero peso. Esos son los resultados que hay que ver”, dijo.El intendente, sobre el cierre de la jornada que permitió comprender el cuerpo de políticas públicas que se desarrollan en la ciudad y frente a un gabinete que actúa de manera coordinada y colaborativa, sostuvo que “hay que identificar quiénes están jugando porque gastar millones de pesos en colectivos para 7200 morochos que los usamos el servicio no es gratis, porque repartir la tierra y romper la burbuja inmobiliaria que generaron por más de 20 años tampoco es gratis, porque decir que los que más tienen más ponen y los que menos tienen menos ponen, tampoco es gratis. Es lo que nos discutían algunas Cámaras que se quejan por todo esto, por las políticas sociales, por las políticas de salud; nada de esto es gratis porque hasta el año pasado no tenían intendente, tenían un gerente y porque a partir de diciembre de 2015 tienen un intendente que le dice hacia dónde vamos”.