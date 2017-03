El Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Oscar Souto, adelanto, “Vamos a reclamar al Gobierno Provincial los 120 millones de pesos que nos deben”, también se refirió al aumento salarial de los empleados municipales y a la efectivamente de 38 contratados que incorporaran a la Municipalidad, con acuerdo de los gremios.

Pedido de aumento salarial a los municipales : Souto, indico que ya "adelantamos informalmente una propuesta salarial a los gremios para la reunión que vamos a tener hoy, sin querer indicar el monto que ofrecerán". Desde el Municipio se hará hoy una oferta de recomposición y “seguramente los gremios harán una contrapropuesta. Esperamos terminar prontamente las conversaciones”, deseó, sin adelantar porcentajes.





“Informalmente tiramos algún número y me gustaría conversarlo directamente con ellos. La primera reunión formal será hoy y no quiero dar antes algún número porque los trabajadores municipales merecen que se los digamos primero”, explicó Souto.



“Vamos a reclamar al Gobierno Provincial los 120 millones de pesos que nos deben”:

“Es permanente y hace meses que el Gobierno Provincial frena toda posibilidad de resolver problemas para Ushuaia hasta el Intendente lo ha dicho”, aseveró al confirmar el accionar judicial.

El funcionarios municipal, en dialogo con el programa, Entre Nosotros, se refirió a la supuesta convocatoria que hizo la gobernadora Bertone en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias de la Legislatura y dijo que desde el municipio, "Estamos a la espera de los dichos de convocatoria de la Gobernadora. Aún no nos convocó al dialogo".En cuanto a la ausencia del intendente Vuoto al inicio de las sesiones legislativas, dijo: "Nos parecía un acto de hipocresía ir a un acto donde no fuimos invitados".El funcionario sostuvo que será reclamada judicialmente la deuda y recordó que en “diciembre pasado nos sentamos en la misma mesa, creímos y confiamos que habíamos encontrado una vía de resolución al problema pero paralelamente nos enteramos que el Gobierno estaba judicializando el cobro del impuesto inmobiliario ante el Superior Tribunal de ahí en mas no tuvimos novedades hasta que hace ocho días, la Gobernadora dijo que iba a llamar a los intendentes y aquí estamos a la espera de que lo haga”.Se firmó un convenio con el responsable del Fideicomiso, Héctor Stefani, para dos obras de repavimentación de Hipólito Yrigoyen, entre la rotonda del aeropuerto y la calle Formosa; y el ingreso al barrio Andorra. Estaban los fondos disponibles pero nunca aparecieron. Si los fondos hubiesen llegado en tiempo y forma, estas obras estarían terminadas, pero seguimos esperando que aparezcan”.La relación con la gestión Bertone “es mala” y el diálogo se cortó“, finalizo el funcionario.