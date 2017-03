Los legisladores firmaron el dictamen que aprueba el convenio entre el Gobierno Provincial con ANSES (ver) (ver)

El dictamen en mayoría surgido desde la comisión de Legislación, los legisladores que no firmaron el dictamen son: Oscar Rubinos (UCR), Damián Löffler y Pablo Villegas (MPF) y Ricardo Romano (FPV). Quienes sí firmaron, son: Myriam Martínez, Angelina Carrasco, Federico Bilota, Marcela Gómez y Andrea Freites (FPV ) y el radical Pablo Blanco.

En el convenio también se asumió el compromiso de intercambio de información de los beneficios del sistema previsional de Tierra del Fuego, entendiendo que el mismo “contribuirá a promover el desarrollo, la modernización y la economía administrativa integral, en donde los recursos y procedimientos técnicos sean aprovechados y aplicados con criterios de transparencia, eficacia, eficiencia, austeridad y celeridad en beneficio de los administrados”.

En el dictamen en mayoría surgido desde la comisión de Legislación, se puede observar la disparidad en el bloque radical, donde es Oscar Rubinos quien decidió no acompañar la iniciativa, en tanto que en la comisión de Economía se destaca la decisión clave del oficialista Ricardo Furlan, que resolvió no brindar su respaldo.En la comisión de Economía el dictamen fue firmado por Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende (UCR); Myriam Martínez, Andrea Freites, Federico Bilota, Angelina Carrasco y Claudio Harrington (FPV). No lo firmaron Ricardo Furlan (FPV); Damián Löffler y Mónica Urquiza (MPF).ANSES accedió a financiar a la Provincia tras comprobar que adecuó el cálculo de las jubilaciones tomando como referencia el promedio de los últimos 120 meses y subió las edades de acceso a la jubilación ordinaria y la acreditación de años de servicios computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad.