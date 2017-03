En el Congreso Nacional, el Senado se prepara para convertir en ley hoy el proyecto que habilita el uso del cannabis (marihuana) con fines medicinales. La iniciativa cuenta con un amplio consenso de todas las bancadas para ser tratada sobre tablas en la sesión prevista para hoy, a las 14. El texto aprobado por Diputados en noviembre último recibió, sin modificaciones, el aval de un plenario de tres comisiones.

La investigadora del Conicet Silvia Kochen fue la primera en hablar. "En todo el mundo el uso de cannabis medicinal es legal", dijo la especialista en neurociencias, que agregó: "En pacientes que no responden a tratamientos tradicionales y en los que no hace falta cirugía, las investigaciones demostraron que [sí] responden" ante el suministro de los derivados de la planta de marihuana.

Preguntas y respuestas sobre el cannabis: El estudio sobre sus cualidades está en curso aunque algunas de las preguntas mas usuales son estas :

Después de escuchar los alegatos de especialistas médicos y de organizaciones y familiares de pacientes que necesitan del uso del cannabis y sus derivados (como el aceite) en sus tratamientos terapéuticos, las comisiones de Salud, de Presupuesto y Hacienda y de Ciencia y Tecnología decidieron firmar dictamen y reclamar el tratamiento sobre tablas.Además, el Ministerio de Salud de la Nación deberá garantizar el suministro de los insumos necesarios a aquellos pacientes que lo requieran y permitir la importación y la producción. En ese sentido, se autoriza a la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a cultivar.En todos los casos, las medidas de incentivo del cultivo e industrialización del cannabis estarán destinadas a fomentar el uso exclusivo medicinal, terapéutico y para investigación de la planta.Muchos reclamaron la habilitación para el cultivo personal, pero su prédica no tuvo eco. En el mismo sentido se manifestó Anabel Fernández Sagasti (FPV-Mendoza), que afirmó que insistirá hasta conseguir una ley que autorice el autocultivo, a pesar de lo que avaló el proyecto aprobado por Diputados por considerarlo un avance en relación con el estatus jurídico actual."Lo que observamos en casi el 50% de los pacientes que usan cannabis es que responden al tratamiento y disminuyen las frecuencias de las crisis", agregó Kochen. También destacó que "los efectos adversos son mínimos", y si bien señaló que "no es la panacea, tampoco es que no sirve para nada".El médico del Instituto de Neurociencias de La Plata Marcelo Morante ponderó el proyecto y consideró que, con su sanción, "el Estado va a generar cannabis de calidad para los tratamientos" .Es un aceite derivado de la planta de marihuana con alto contenido de cannabidiol y baja proporción de THC, la sustancia que causa adicción.No. Como cualquier fármaco, puede tener efectos secundarios, que se están investigando.Alivio del dolor por enfermedades como el cáncer o de origen neuropático e inflamatorio; control de las náuseas y los vómitos que provoca la quimioterapia; disminución de las convulsiones en pacientes con epilepsia refractaria, y estimulación del apetito en personas con VIH.