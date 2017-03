La gobernadora Rosana Bertone dejo inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial, con un fuerte operativo policial y poco presencia gremial, solo SUTEF y la UOM se hicieron presente en la sede Legislativa para expresar su rechazo a la política llevada a cabo por la mandataria.

La mandataria realiza un balance de su primer año de gestión y desde un sector del PJ se convoco a los afiliados a acompañar a Bertone en un discurso al que gran parte de la sociedad fueguina le dio la espalda y donde se advierte un marcado desinterés a los anuncios de la gobernadora.

Tenemos uno de los mayores presupuestos por habitante y Tierra del Fuego ha sufrido los embates de una economía en recesión y de determinadas medidas económicas que nos afectaron.

Bertone-Intendentes:

Este es el segundo discurso de la mandataria el Parlamento, donde no estan presente los intendentes de Ushuaia, Walter Vuoto y de Rio Grande, Gustavo Melella.El operativo policial involucra a 400 efectivos, hay un vallado externo, sumado al portón extra perteneciente a la división servicios especiales de Río Grande y a un importante operativo con corte de calles en Yaganes a la altura de Héroes de Malvinas y en la rotonda a la altura de la ampliación de Facundo Quiroga.Bertone quien aun se encuentra dando el discurso inaugural, manifestó que se terminó la irresponsabilidad de asumir compromisos sin una planificación presupuestaria. "Le digo no al apriete, con la Constitución y las leyes en la mano, le digo sí al diálogo y a reconocer errores", dijo la mandataria."En marzo de 2015 hubo 400 jubilados que estuvieron hasta 60 días sin cobrar, y a fines de ese año se tramitaban más de 1.800 amparos", el sistema jubilatorio no era sustentable."Sigo considerando una inmoralidad que alguien pueda acceder a una jubilación de más de 200 mil pesos", pero "Hemos logrado juntos sacar a la Caja de un quebranto que era palpable".Todo hecho de corrupción que encontremos será denunciado y seremos muy severos con los funcionarios responsables, sean propios o ajenos". "Debemos trabajar fuertemente para volver a darle al trabajador público la jerarquía que supo tener", indico Bertone.“El sistema educativo era complejo al momento de asumir, y dimos un paso fundamental en el establecimiento de canales de diálogo entre maestros y Gobierno, no reducir negociación a los aspectos salariales, sino a diseñar implementar juntos los cambios que se necesitan”, dijo en el diálogo con todos los sectores en el que consideró a los maestros “el principal actor de transformación”.Industria: Yo prefiero ponerle el lomo a la defensa de cada puesto de trabajo, en lugar de hacer discursos para ganar votos y "Fortalecer la industria es nuestro mayor desafío. No permitiremos que el impacto caiga sobre los trabajadores". "La prórroga del subregimen industrial es indiscutible para mi gobierno". "El brusco cambio de política económica tuvo impacto en la industria y afectó productos fabricados en TDF", indico.Bertone planteó la crisis existente en el sector electrónico, señalando que “la industria textil y el plástico han sufrido los mayores embates”.“Ciertos políticos limpian sus culpas con discursos de barricada en los medios de comunicación pero mi idea es buscar la solución posible”, dijo apuntando a un sector específico que no mencionó, apuntando además a la “especulación política de quienes hacen discurso pero no acciones”.“Tenemos el compromiso del Gobierno Nacional de que el régimen hasta el 2023 no tendrá cambios” y que “no habrá reducción a los aranceles a productos que se fabrican en la provincia, a pesar de que lo que pasó con las computadoras, pese a que nos opusimos”. Finalmente volvió a hablar de “reconversión de la matriz productiva”, lo que aclaró “no significa dejar de lado la industria radicada, sino ser complementarios con otros procesos productivos del país”, dijo Bertone.En este sentido aseguró que, “no hay temas tabú” y lanzó un nuevo frente de ataque destacando la cantidad de dinero que reciben los municipios en materia de coparticipación, “nuestra provincia es la que mayor porcentaje transfiere a los municipios”, resaltó.Por eso instó que, “poner los recursos del estado y los problemas de la gente en la misma mesa”. “Tenemos oportunidad histórica y no tenemos derecho a desaprovecharla”, finalizó.