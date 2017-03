Dos robos se produjeron durante la madrugada, el primero de ellos fue un cuantioso hecho que se registro sobre un comercio dedicado a la venta de pollos en el barrio Aeropuerto de la ciudad de Río Grande. El hecho ocurrió sobre calle Echelaine 1021 donde se encuentra el local “Pollería Express”.

Por otro lado y la situación que generó un gran malestar al propietario del lugar, fue el robo de una máquina picadora de carne, la cual estaría valuada en cuarenta mil pesos aproximadamente. Asimismo, explicaron que dicha máquina posee un tamaño de gran importancia, por lo que para su traslado, se deben utilizar como mínimo dos personas.

Falta de control policial por la zona:

Robo en gimnasio:

En el lugar, delincuentes ingresaron en la madrugada y al momento en que los empleados se hicieron presentes para abrir el local, constatando que fueron víctimas de un robo.Si bien no se pudo especificar la cantidad de dinero que significó el robo, el dueño del comercio sostuvo que los delincuentes lograron alzarse con una picadora de carne. cuchillos, plásticos, bandejas, dos cajones y medio cerrados con pollo. A esto se le suma toda la producción de milanesas, pata muslo, una caja con condimentos, un tacho de basura y hasta el papel higiénico.Si bien el comercio contaba con sistema de alarma, los vecinos aseguraron no escuchar nada, por lo que no se pudo alertar a la policía mientras se llevaba adelante el robo. Cabe destacar que el comercio se encuentra ubicado frente a la rotonda de acceso al Aeropuerto de la ciudad, una zona de gran iluminación.Vecinos y comerciantes de la zona se mostraron molestos ante el robo, asegurando que el nivel de inseguridad en toda la zona se encuentra en pleno crecimiento.Asimismo, las instalaciones del gimnasio American Gym fueron víctimas de otro hecho delictivo durante la madrugada, los malvivientes ingresaron al establecimiento tras violentar una ventana, y se robaron de una caja fuerte una suma de alrededor de 6 mil pesos, según señalaron los responsables del gimnasio. Esto dejaria en evidencia que el sector del barrio Aeropuerto no contaría con control preventivo por parte de la policía, indicaron vecinos y comerciantes de la zona.