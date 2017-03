En tanto el dirigente de la UTA, Juan Carlos Cuena, dijo: “Hasta el momento es todo confuso y desprolijo” y aseguró que el traspaso a la empresa que debe hacerse cargo del servicio de colectivos en la ciudad es “por lo menos desprolijo”. "Para nosotros no hay ni un solo papel que demuestre que los trabajadores ya pertenecen a Angus Catering”, afirmó.“Nosotros como representantes de los trabajadores, con respecto a Angus Catering, lo único que sabemos es a través de los medios de comunicación, y conocemos el nombre del representante a través de dos notas que ha hecho a través de un diario”, aseguró en FM Aire Libre Juan Carlos Cuente, dirigente de la UTA.“Nosotros pedimos respuestas a la empresa actual porque no tenemos ningún tipo de contacto con la entrante, ellos mismos volvieron para atrás esa actuación bastante confusa y dudosa”, remarcó.“Para nosotros no hay ni un solo papel que nos avale o demuestre que los trabajadores pertenecen ya a Angus Catering, sabemos a través de dichos del ejecutivo que a partir de mañana se hacía cargo y que había un contrato alquilando las unidades actuales dicho por el propio intendente”, aseveró el sindicalista.“Nosotros estamos en alerta, porque lo único que sabemos nosotros es que la empresa Angus se hace cargo a partir de mañana con 20 unidades cuando habitualmente lo hacen con 15. Tengo entendido que sumaron algunas unidades de Ushuaia para reforzar”, añadió.Y cerró: “Hasta el momento es todo confuso, los trabajadores siguen perteneciendo a Montecristo”.