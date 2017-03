Varios jóvenes de Tierra del Fuego, viajaron a presenciar el recital del Indio Solari que se realizo este fin de semana y que termino tragicamente con dos muertos, decenas de heridos y personas con paradero desconocido, entre ellos un joven de TDF identificado como Daniel Esteban Robles quien se encuentra en terapia intensiva con traumatismo encéfalo craneano y trauma facial, con asistencia respiratoria, el joven fue identificado pasado el mediodía por familiares, según informo el Secretario de Salud de Olavarria, German Maroni, el mismo se encuentra internado en el Hospital Municipal de esa ciudad.

Joven buscada por las redes sociales:

Finalmente Jimena Vazquez la madre de la joven confirmó esta tarde que la joven oriunda de Rio Grande apareció y que se encuentra bien, agradeciendo a quienes colaboraron en difundir su búsqueda por las redes sociales.

En las redes sociales familiares de Lucas Pavlov, Paul Colivoro Quiroga, Daniel Santana, Sergio Benitez Millanguir, Nerea Belen Zalazar, Yahgan Navarro, Cristian Enmanuel Morel, Matias Garin, Yamila Tevez Mesina, Nicolas Villagran y Iris Anabella Campos todos de Tierra del Fuego quienes eran intensamente buscados por sus familiares al no tener respuesta en todo el día a los llamados, intentando saber como se encontraban ya que habían concurrido al trágico recital.

Olavarría: la ciudad quedó colapsada luego del recital con cientos de jóvenes están varados en la ciudad, buscando la manera de volver a casa.

Durante el mediodía, dos jóvenes fueron detenidos por protagonizar saqueos en comercios de la ciudad. Los robos se habían perpetrado en comercios ubicados en los alrededores de la terminal de ómnibus de esa localidad bonaerense, informaron fuentes de Seguridad.

Robles es uno de los dos pacientes que se encuentran en estado critico, junto a una joven identificada como Antonella Falcon la cual no es de Tierra del Fuego y que según el parte medico, son los únicos pacientes que presentan riesgo de vida.Melisa había viajado el viernes a Buenos Aires desde un vuelo que partió de Ushuaia y fue con su hermana y otras personas hacia la localidad de Olavarría, donde anoche presenció el recital del Indio Solari.Un tercer joven identificado como Lucas Maldonado, tambien es intensamente buscado por sus familiares aunque no figura en ninguno de los listados de heridos o internados, su familia aun no pudo contactarse con el, segun indicaron en las redes sociales.El recital del Indio Solari tenía todos los condimentos para ser una fiesta y terminó siendo una tragedia. La cantidad de gente que se acercó al predio La Colmena en Olavarría fue muy superior a la esperada y se generaron varias avalanchas, que causaron la muerte de dos personas y varios heridos.Olavarría quedó totalmente desbordada y municipios vecinos ofrecieron ayuda para resolver la situación de miles de fanáticos que no tenían como volver porque sus respectivos transportes habían regresado a la madrugada. Cientos de jóvenes deambulan por las calles sin saber a donde ir, buscando una solución a la situación que están pasando.Además de los saqueos y los incidentes, Olavarría quedó repleta de basura en las calles, donde las personas que no pudieron volver a sus casas buscan una solución.El gobierno de la ciudad puso a disposición camiones municipales y colectivos aportados por intendencias y por el Ejército para trasladar a los cientos de jóvenes que habían quedado a la deriva y con las comunicaciones colapsadas, lo que hizo que muchos de las personas que concurrieron al recital, aun no pudieran contactarse con los familiares en diferentes puntos del país.