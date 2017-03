En el Concejo Deliberante de Ushuaia el proyecto de creacion de un Registro obligatorio de propietarios y la regulacion de los alquileres (ver)

Otro de los apartados establece un Fondo Específico para la regulación de viviendas en alquiler : estará constituido por una tasa de inspección, sanciones, 5% de impuesto inmobiliario, gravamen a inmuebles ociosos, partida presupuestaria y aportes de jurisdicción nacional y provincial.

Punto de vista legal:

Defensa del proyecto:



El concejal Bocchicchio informó que el proyecto continuará en estudio debido a la complejidad de la problemática que se busca resolver y el asunto será girado nuevamente a la comisión de Legislación e Interpretación.

Referentes de las inmobiliarias manifestaron su desacuerdo con la propuesta de crear un régimen de registro, habilitación y categorización de inmuebles destinados al alquiler para uso familiar y consideraron que, de ser aprobada, los perjudicados serán los inquilinos.Además el proyecto categoriza a las propiedades en: económicas, común y suntuosas, obliga a los propietarios a formular una declaración jurada para estar habilitados en el registro que tendrá una duración de dos años; y los obliga a registrarse en un listado público.El abogado de la Cámara Inmobiliaria de Ushuaia, Claudio Fernández, dijo que “no es que se esté en desacuerdo con que se mejoren aspectos de los inquilinos”, aunque advirtió que “este proyecto no es el camino porque los podría terminar perjudicando”. Además sostuvo que implica “un claro avance sobre la propiedad privada”, al hacer referencia que quieren colocar un impuesto a personas que tengan casas o departamentos y no deseen ponerlos en alquiler y mantenerlos desocupados.Fernández opinó que “querer regular a quien alquila y cómo se alquila va en contra de las leyes civiles vigentes. Entonces el municipio estaría convirtiendo en ilícito algo que para el Código Civil es lícito” y aseguró que “el valor del alquiler no llega al 50% del sueldo de un empleado de comercio”.Por su parte el concejal Silvio Bocchicchio, autor de la iniciativa, aclaró que “lo que se busca es armonizar los intereses de una y otra parte, y no castigar a quienes ofrecen alquileres”.Por su parte el vecino Jorge Ontiveros reclamó que la ordenanza impulsada pretenda regular el consumo de energía en medidores individuales porque “sabemos que por falta de medidores individuales, en Energía nos proponen colocar uno compartido a las viviendas que están en el mismo terreno; esto es contradictorio con la propuesta”, dijo.