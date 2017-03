“Se victimizó Fabiana Ríos, se victimizan los intendentes, yo no me voy a victimizar aunque en esa no victimización me ponga en un lugar al que la sociedad le parezca que soy en extremo fuerte. Yo me hago cargo de lo que pasó antes que si no se hizo no me gusta, pero yo no puedo seguir llorando sobre la leche derramada, lo hago, asumo el costo y lo hago”