Marcó “cuestiones centrales” que se abordaron, porque “estamos en pleno proceso de la apertura de calles del barrio Libertador General San Martín. Son 550 vecinos

Economía, trabas y deudas

Planificando el año

Souto informó por FM del Sur sobre la reunión de evaluación de los 14 meses de gestión con las distintas secretarías, y dijo que todas “hicieron un informe de gestión y participaron de este encuentro distintas organizaciones sociales, políticas, trabajadores municipales. El objetivo era que conocieran a quienes están trabajando día a día en su área, y la totalidad del trabajo que está haciendo la Municipalidad”, explicó.: 500 de la demanda habitacional y 50 que habían sido dejados de lado por la gestión anterior municipal después de haber sido sorteados en el PROCREAR, porque no encontraban terreno para llevar adelante su proyecto. El PROCREAR cambió su lógica de funcionamiento, pero el intendente Vuoto ya se había comprometido a darles una solución, aun siendo concejal, y son parte de estos 550 lotes”, dijo.En materia de obra pública, se habló “de los tres frentes que se han abierto con la pavimentación de calles, la obra de la avenida Perito Moreno, que es una obra crucial para la ciudad y la más importante desde que se hizo la doble Maipú. Se está ya trabajando en la repavimentación total de Perón y esta semana comienzan con Gobernador Paz. Son tres obras importantes y en paralelo se ha conseguido que una de las dos empresas que tienen asfalto nos provean del material para hacer un bacheo en caliente en sectores de la ciudad que están bastante mal”, apuntó.De parte del Secretario de Economía, se explicó la situación de la deuda de 373 millones de pesos, “de los cuales se pagaron 100 millones el año pasado con recursos propios, que podrían haber sido volcados a obras nuevas, pero hubo que utilizarlos en pagar deudas de la gestión anterior”, dijo.“Sabemos cuál es el rumbo que nos hemos fijado y cuáles son nuestras prioridades, y de eso no nos van a desviar, más allá de que nos quieran boicotear la gestión”, sentenció Souto.“Con el tema de los colectivos ocurrió lo mismo, porque pasó un año para poder definirse la compra de los nuevos vehículos. En muchas áreas se dio lo mismo, con una discusión permanente tanto con el gobierno nacional como con el gobierno provincial, que no nos ha hecho las cosas fáciles: todavía tiene una deuda de coparticipación de más de 100 millones de pesos”, subrayó.“Son todas cuestiones que día a día hay que ir atendiendo y de alguna forma pretenden hacer desviar un camino que nosotros no vamos a abandonar”, reiteró.En cuanto a los pasos a seguir, dijo que “queda seguir trabajando en la misma dirección. Estamos terminando la temporada de verano y no sabemos cuántos días quedan para avanzar en las obras tan importantes que estamos realizando en las calles de la ciudad. Estamos preparando ya el plan de invierno, porque todos sabemos que la nieve llega en cualquier momento; y seguimos trabajando en el resto de las áreas, desde diciembre hay muchas actividades que se están realizando en conjunto con la Municipalidad de Río Grande y seguiremos con estas actividades, concluyó.