Las estaciones de servicio podrían cobrar un plus por litro de nafta, la idea es aplicar un sobreprecio de 50 centavos. Los estacioneros sostienen que con el actual valor no cubren los costos.

A esto hay que sumarle que a partir del próximo mes comenzarán las negociaciones paritarias en este sector (con un piso de 20%), y los efectos que podría tener el incremento de los haberes del personal particularmente sobre las estaciones de menor volumen. "Ante este escenario, sólo las estaciones que venden más de 600.000 litros anuales pueden sobrevivir", advirtió el empresario.

Si durante ese mes (abril) no hay avances (con las petroleras), entonces vamos a tener que tomar medidas más drásticas porque con el actual nivel de rentabilidad del 5% al 8% no podemos sostener el negocio

Bajo el argumento de que el negocio de los combustibles no es rentable, las estaciones de servicio analizan restituir el servicio de playa (un adicional por comercialización) y cobrar un plus por litro de nafta.Como consecuencia de esta realidad del sector, los estacioneros analizan medidas que les permitan recuperar dicha rentabilidad, entre las cuales está la de restablecer el servicio de playa y cobrar un adicional de 50 centavos por cada litro de nafta.Oscar Díaz, secretario de la entidad, admitió que se estudia reimplantar el servicio de playa, aunque todavía no se definió concretamente. "Se trata de un problema que viene ya de hace años y que no se logró resolver con los últimos aumentos de las naftas porque si bien en 2016 hubo un incremento de 31% en los valores, la inflación terminó siendo de 42%, por lo cual nuestras ganancias se licuaron ante la suba de los costos", graficó Díaz.La iniciativa por ahora es solo una idea pero se definiría en las próximas semanas. "", concluyó Díaz.