Gremios estatales y privados se movilizaron masivamente en Río Grande, acompañando la marcha nacional resuelta por la CGT contra la política económica del Gobierno Nacional y en defensa de la industria nacional y los puestos laborales.

La secretaria Adjunta del SUTEF, Verónica Andino, señaló que "estas calles colmadas, demuestran la necesidad de fortalecer la unidad de todos los trabajadores del ámbito estatal y del ámbito privado". En el mismo sentido expresó la importancia de "trabajar en un programa que nos contenga a todos y que nos ayude a consolidar la unidad en la calle". "No podemos permitir que nos expulsen, a unos porque los despiden de las fábricas y a otros porque achican y ajustan en el Estado", remarcó la dirigente docente; avanzando luego con cuestionamientos tanto para el Gobierno del presidente Mauricio Macri, como para la gobernadora Rosana Bertone.

Promediando su discurso, Martínez destacó que “hemos iniciado un plan de lucha que será extenso, que será duro porque enfrente no solo están los patrones sino los gobiernos acompañados de todos y cada uno los que intentan con alguna mezquindad política sectorial beneficiarse aun a costa de su responsabilidad con los trabajadores”, señaló en referencia a varios representantes gremiales que están siendo cuestionados desde sus bases, en divisiones que se hicieron evidentes en la semana previa al paro, algunos de ellos con apoyos “a regañadientes”.

Al acto concurrieron una gran cantidad de gremios, entre ellos el SUTEF, Camioneros, la UOM, Petroleros Privados, Petroleros Jerárquicos, SOIVA, SETIA, SUPARA, CEC, ATE, UTHGRA, UDA, SMATA, SATSAID, SIPREN, No Docentes UNTDF, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, CGT y otros. También estuvieron organizaciones barriales y estudiantiles, junto a partidos políticos como la Unidad Solidaria de los Trabajadores, el Movimiento Barrios y Nuevo Encuentro.Mariano Tejeda, de la CGT, refirió que “esto no es un acto político, es un acto de los trabajadores”, dijo atacando “esta política nefasta que está llevando adelante Macri y quienes lo siguen”.“Esta movilización es el principio de un compromiso de unidad”, remarcó el secretario general de la UOM, Oscar Martínez, uno de los tres oradores del acto realizado en San Martín y Belgrano.“Estamos enfrentando al gobierno nacional y su política, pero también estamos enfrentando la complicidad del Gobierno provincial”, dijo Martínez, asegurando que aplican “políticas que intentan atropellar a los trabajadores y que van en contra de los derechos que nos ha costado mucho conseguir”.“Nos han criticado porque tenemos discurso de barricada y porque decimos que estamos dispuestos a tomar las fábricas, y claro que lo vamos a hacer. Y tenemos el compromiso y la responsabilidad de defender los puestos de trabajo, por lo que no vamos a tener dudas ni nos va a temblar el pulso”, garantizó.Agregó que “no queda duda que nuestra lucha es en contra de las políticas que intentan ir en contra de los derechos que nos ha costado mucho conseguir”. El diputado nacional recordó también que “hemos escrito parte de la historia dolorosa de la Tierra del Fuego defendiendo nuestros derechos”.Martínez dijo además que “esta movilización que ha llenado las calles de Río Grande es el inicio de un compromiso de unidad”. Planteó que “es necesario, y así lo hemos discutido, que sean los trabajadores a través de las propias organizaciones” los que lleven adelante los reclamos.