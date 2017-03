Las redes silenciosas de poder de uno de los grupos familiares mas poderosos de la Argentina salen a la luz, al ingresar de lleno en la política nacional, donde hábilmente desplegaron con todos los gobiernos del ultimo siglo en la Argentina y en Chile una entramada red de negocios, siempre lejos de los flashes y los medios de comunicación de manera directa, pero con muchos vínculos con el poder mediático nacional.

El sacrificado: La cabeza visible de la familia es Marcos Peña Braun , quien fue legislador porteño (2003-2007), secretario General del gobierno de la Ciudad con Macri como Jefe de Gobierno (2007-2015) y, desde la llegada del PRO a la Nación, jefe de Gabinete de Ministros. “Marquitos”, mano de derecha de Mauricio Macri y uno de los hombres más influyentes de su gobierno, es hijo de Clara Braun y del abogado y economista Félix Peña, quien se sumó como asesor ad honorem del Consejo de la Producción que depende de la cartera del mismo nombre.

Si actualizamos un viejo eslogan politico de los años setenta la consigna ahora podría ser: “Macri al gobierno, los Braun al poder”. Y es que esta familia que tiene diversificaciones empresariales en tan diversas actividades que se puede decir, lisa y llanamente que donde hay un gran negocio, seguro alguno de ellos esta vinculado de una u otra manera.En la Patagonia la familia Braun esta directamente relacionado con las grandes extensiones de tierra que ocuparon en Argentina y Chile, pasando a ser los mayores terratenientes del Continente, incluso llevando a poseer un Museo en la ciudad de Punta Arenas, cientos de estancias e incluso su propia compañia naviera, llegando el fundador a ser mencionado como El Rey de la Patagonia.Actualmente la cara visible de la familia Braun es nada menos que el hombre fuerte del Gobierno de Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Marcos Peñaque a su vez tiene designado nada menos que a dieciocho familiares en cargos de importancia en el gobierno nacional, a los que se suman varios más por vínculos societarios.Esta nueva aristocracia, que en la primera mitad del siglo pasado supo adueñarse de la casi la totalidad de Patagonia Argentina-Chilena sin importar los métodos, ha accedido hoy a puestos de relevancia en prácticamente todos los ministerios.Cientos de páginas se han escrito sobre cómo elen la Argentina, Mauricio, amasó su fortuna en la Patagonia a costa del exterminio de los “Selknam”. Mucho menos se escribió acerca de la participación de los Braun durante la última dictadura cívico-militar. Y casi nada se ha dicho sobre cómo los miembros de esta familia coparon el gobierno con la llegada de Mauricio Macri, dispuestos a continuar (ahora como grupo dirigente) las prácticas que los llevaron a convertirse en uno de los clanes más poderosos de la Argentina, con fuerte participación en los negocios más diversos, desde el comercio minorista, como dueños de la cadena de supermercados La Anónima, hasta la actividad financiera, como socios del Banco Galicia, pasando por la ganadería, la hotelería, la educación, la construccion, los shopping y todo aquello que sirva para acrecentar su fortuna.Autoconvencidos de su poderio economico y financiero reparten sus actividades entre Barrio Parque, Jose Ignacio, el partido de Pilar y el club de campo y golf Los Pinguinos donde son los propietarios, en la zona oeste del conurbano.es asesor del Ministerio de Innovación de la Ciudad, y el arquitectoes subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo de la Nación. De los otros dos hermanos,vive en EE.UU. y Julián es abogado, socio del estudio jurídico Allende & Brea, y aunque no tiene un puesto formal, sí tuvo vínculos con un área sensible del gobierno: es socio de Marcos Patrón Costas, hijo de Virginia Blaquier, la prima de Luis María Blaquier, sobrino del dueño de Ingenios Ledesma y hasta hace poco a cargo de gestionar el apetecible Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES.EduardoCantilo es tío del jefe de Gabinete y su nombre figura entre los papeles que estudiaron los investigadores del equipo de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores, que trabajó sobre archivos encontrados en el Edificio Cóndor (sede de la Fuerza Aérea Argentina), donde tuvieron acceso a documentación del. Cerca de 1979, en plena dictadura, la firma de aeronavegación se encontraba en quiebra: el 70 por ciento del paquete accionario estaba en manos de William Juan Reynal, uno de los fundadores de la aerolínea en 1971 y primo del por entonces vicepresidente del Banco Central, Alejandro Fabián Reynal. El 30 por ciento restante pertenecía a Federicoy PabloSeeber, y aCantilo. El principal acreedor de Austral era el Estado, mientras que el único privado era Eduardo Saiegh, dueño del Banco Latinoamericano de Inversión, a quien los militares secuestraron y torturaron durante una semana obligándole a vender su banco. La dictadura, luego de intentar vender la aerolínea a dos privados (Carlos Blaquier y el mismísimo Franco Macri) estatizó la empresa quebrada e indemnizó a los accionistas. El investigador Bruno Nápoli concluyó: “El Estado compró las acciones de Austral y todos recibieron un pago por esta estatización. No fue un simple traspaso de las acciones, sino que se pagó por esa empresa, beneficiando a los mismos que la habían quebrado. Fue un negocio redondo”.Gonzalo Robredo, uno de los primos de Marcos Peña, fue designado director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un reconocido empresario, dueño del coqueto hotel sobre la calle Rodríguez Peña, “Hub Porteño”, y socio en innumerables emprendimientos del recientemente fallecido Julián Alejandro Bengolea, nieto de Amalia Lacroze de Fortabat.Eduardo Pablo, hijo del ex Austral, siguió en el negocio de las aerolíneas y es socio, junto a Luis Ramón Freixas Pinto, de Aeropuertos Argentina 2000 SA. Freixas, a su vez, está vinculado a Dycasa –supo integrar su directorio–, la constructora que con Techint realizan la ampliación de la Línea H de subterráneos para la Ciudad. Es la misma obra que estuvo parada por dos años, fruto de un retraso que, de acuerdo a un estudio de la Auditoría porteña, le permitió a Techint y Dycasa cobrar 1700 millones de pesos en adicionales y redeterminaciones de precios. Esto supone un extra del 85 % por sobre el costo original. De Dycasa también proviene Pablo Rafael Aragone, quien por 14 años fue gerente de esa constructora y a quien Macri nombró vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), por decreto N° 889/2016.Son, quien fue responsable de Estrategias Comerciales del Banco Galicia;, director de Mercaderías de La Anónima;, uno de los directores de La Anónima,del Grupo Financiero Galicia, quien además figura en la nómina de quienes han presentado su DDJJ en 2014 como miembros del Gobierno de la Ciudad, por desempeñar funciones dentro del Instituto de la Vivienda, en momentos en que dependía del Ministerio de Desarrollo Económico. En la actualidad y desde enero de 2016, integra la nómina de la ANSES, donde es subdirector ejecutivo de Administración;no ocupa un cargo politico pero si figura con un puesto clave en el GFG, encargado de los negocios internacionales del grupo en Singapore y los Emiratos Arabes Unidos, uno de los gestores del millonario acuerdo por 1.300 millones de dólares entre el Gobierno Nacional con el primer ministro de Qatar, el jeque Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, el emir de Qatar Tamim Bin Hamad Al Thani, y el Emir de Dubai y vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammad bin Rashed Al Maktoum.A su vez, son sobrinos de Bosch, Gabriel Sánchez Sorondo, escritor, poeta y periodista nombrado por Macri como jefe de la Unidad de Procesos y Estudios Normativos de la Dirección General de Acción de Gobierno –decreto N° 962/2016–, puesto en el que asesora en la instrumentación de los planes relacionados con el desarrollo de las políticas públicas; Juan Manuel Bosch, flamante director Nacional de Coordinación Pesquera –decisión administrativa 340/2016 de la cartera de Agroindustria– y suplente ad-honorem del presidente del Consejo Federal Pesquero –resolución 17/2016 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca–; y Pablo Bosch, cuñado de Santiago Francisco Albarracín, presidente del directorio de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, que opera en la órbita de la Secretaría de Minería del Ministerio de Energía –decreto N° 423/2016–.Bosch, a su vez, es cuñado de Santiago Manuel de Estrada, ubicado por el PRO como secretario de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Entre los hijos de De Estrada está Isabel Estrada Bosch, casada con el ex piloto de autos de TC y director general de la categoría Top Race, salpicado por el escándalo de los Panamá Papers y hermano del gobernador de Salta.El secretario de Comercioes solo otra cara visible de la familia y al desempolvar la genealogía surgen más “primos” del jefe de Gabinete.Paula Humeestá casada con Maximiliano Gulmanelli Barbiero, secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Deportes. “Max”, como le gusta que lo llamen, ya había acompañado la gestión de Macri en la Ciudad, en el cargo de director General de Educación de Gestión Estatal. En un artículo publicado en 2012 por Página 12, se lo describió como “un hombre de larga trayectoria en la escuela privada y de fuertes vinculaciones con la Iglesia Católica, al punto de que es fundador de una organización político-social cristiana que tiene como inspirador a Alcide De Gasperi, un dirigente italiano que se destacó por ser un fervoroso anticomunista. Gulmanelli es hoy quien impulsa el cierre de grados en las escuelas públicas de la Ciudad”. A fines de 2015, “Max” provocó un escándalo cuando, desempeñándose como subsecretario de Gestión Educativa, realizó una fiesta privada, con menores y alcohol incluidos, en las instalaciones de una Escuela Pública. Gulmanelli fue, además, coordinador General de Hogares de la Fundación “Felices los Niños”, conducida por el condenado cura pedófilo Julio César Grassi.En el caso de Agustina, se casó con Máximo Enrique de Prat Gay, quien no solo es primo hermano del ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, sino también hermano de Juan Antonio de Prat Gay, designado coordinador General de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura, y de Francisco Julio de Prat Gay, a quien por una bien oculta maniobra la Justicia le entregó parte de la firma Cresta Roja.El entramado de los, cuya profundidad excede la extensión a un artículo periodístico y que dio vida al libro La Patagonia Rebelde y muchos otro que cuentan la vida y obra del entramado familiar, va mucho más allá y se encuentra presente en cada ministerio, secretaría y oficina gubernamental del nuevo gobierno de Cambiemos.