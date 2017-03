El intendente de Rio Grande, Gustavo Melella lamentó las declaraciones de la gobernadora Bertone entorno a la actitud de tanto de el como el mandatario de Ushuaia, Walter Vuoto, a quienes los calificó de inmaduros (ver)

“si queres dialogar y tratas a los otros de vagos, inmaduros y que no están a la altura de las circunstancias, de qué dialogo me hablas”

“A mí no me importa que me critiquen porque tengo errores, muchos más de los que ellos dice”, pero aclaró que no puede ser que, “crucen tu vida privada” o armen continuas operaciones. “Han cruzado una línea de la falta de respeto”.

(ver)

Por ultimo dijo, “tenemos que reforzar el área de promoción social por el crecimiento de la demanda que estamos teniendo de vecinos nuestros que cada día están peor”.

En comunicación con Radio Provincia de Ushuaia, Melella manifestó que, “desde nuestra inmadurez, desde no estar a la altura de las circunstancias, somos los que defendemos la industria y no hacemos silencio ante el gobierno nacional, los que no cambiamos una obra por silencio, los que defendemos la cuestión Malvinas permanentemente como una cuestión de Estado y somos los únicos que en nuestra ciudad estamos dando respuestas a las necesidades sociales de nuestros vecinos”.“Yo no uso el canal oficial para permanentemente atacar al intendente o a la gestión. Ya es asqueroso lo que hacen”, opinó y agregó que “no me escuchan hablar mal ni faltarle el respeto a la Gobernadora, podría hablar mil cosas que no funcionan en el gobierno provincial y no lo hago, porque yo no ando con chicanas”.“Si soy inmaduro, gracias por avisarme, pero desde nuestra inmadurez nosotros somos los que defendemos la necesidades sociales de los vecinos”. Vivimos momentos tan complicados que ella no tendría que estar hablando de nosotros, sino de cómo frenar el desempleo en nuestras ciudades, o la mirada del gobierno nacional que sigue atentando contra la industria nacional. De eso tenemos que estar hablando, y no plantear si los intendentes somos o no inmaduros.“Ella no tendría que estar hablando de nosotros, tendría que hablar como frenar el desempleo o como frenar la mirada del gobierno nacional que sigue atentando contra la industria nacional”, aseveró.En cuanto a la denuncia de la abogada, Adriana Varisco sobre las amenazas que adjudico a Melella por defender a empleados municipales, el mandatario las considero como una operación política de la letrada que justamente integra el mismo estudio jurídico que el ex Ministro de Gobierno, Gaston Diaz.