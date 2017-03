Tanto en Ushuaia como en Rio Grande los empleados se encuentran en estado de alerta y movilización con asambleas en los diferentes turnos. Desde ATSA el dirigente Jorge Saravia, dijo que tienen “esperanza de que esto se solucione y haya una posibilidad más”. Aseguró que “no es que apostamos al conflicto, pero esperábamos un ofrecimiento salarial serio”.

“Se hizo una ratificación de una declaración de rechazo a la propuesta salarial dada por el Ejecutivo provincial por considerarla un insulto a los trabajadores de la salud teniendo en cuenta el carácter de la actividad”, aseguró el dirigente de ATSA, Jorge Saravia.

Respecto a la relación con el Sindicato de Profesionales de la Salud (SIPROSA) que no fue convocado a la mesa paritaria indicó que “nosotros vamos por una discusión general, el jueves fue el último encuentro con el Ejecutivo y salió a relucir que habría un acuerdo con algún sector y por eso el Gobierno no se mueve de la posición de incrementar un 80% el valor de las guardias, porque necesita un valor de las guardias profesionales muy alto para sostener a los médicos que están en el sistema y convencer para que otros se incorporen”.

A partir de la declaración de alerta y movilización y trabajo a reglamento en los nosocomios de la provincia, se realizan asambleas permanentes en el Hospital de Río Grande; mientras en Ushuaia los trabajadores colaboraron con la situación de emergencia que atraviesa la ciudad. Sin embargo la disconformidad con el ofrecimiento salarial del Gobierno es evidente.En Río Grande, “se vienen desarrollando asambleas diarias ratificando el rechazo a la propuesta salarial elevada por el Ejecutivo”; que consiste en un aumento de 420 pesos al básico en tres tramos (marzo, agosto y noviembre) de 140 pesos cada uno, lo que arroja al final de año un incremento salarial para la categoría 10 de 1356 pesos.Para el sindicalista las distintas propuestas del Ejecutivo fueron para “tratar de dividir al personal de salud” y recordó que “no toda la gente cobra guardias, hay un 60 por ciento que cobra guardias para sostener el sistema las 24 horas o los fines de semana o en estas situaciones de emergencia, pero no abarca a la totalidad, entonces tirar una propuesta de guardias es dividir las aguas seguramente tratando de convencer a ese 60% pero dejando al 40% restante sin ninguna posibilidad de recomponer su salario”.Además, indicó que “el acuerdo por el valor del incremento de guardias fue pautado en algún sector de salud pero no con la sanidad, sino con los profesionales en el mes de noviembre”.El malestar fue trasladado a las asambleas donde los profesionales “desmintieron que exista un acta acuerdo firmado, pero sí reconocen que hubo una petición hacia el Ministerio de Salud en noviembre. Seguramente se trata de una estrategia del Ejecutivo; apunta a que nos peleemos entre nosotros y no que nos unamos en un solo reclamo”.“Vamos a analizar en el conjunto de las asambleas con los trabajadores los pasos a seguir, según las normativas de la resolución del conflicto. Tenemos esperanza de que esto se solucione y haya una posibilidad más, no es que apostamos al conflicto, pero no se entiende la postura del Gobierno de un ofrecimiento tan bajo”, cerró."No vamos a permitir ningún acuerdo salarial que no sea discutido por los trabajadores como ya se ha hecho en años anteriores", expresó en Mónica Díaz e integrante de la Unión de Gremios en dialogo con FM Aire Libre."La diferencia con el Gobierno es muy importante. Ellos discuten el aumento de las guardias y nosotros queremos un incremento al básico, que sería una verdadera recomposición salarial", finalizó Díaz.