La municipalidad de Ushuaia, ofreció a los gremios un aumento salarial del 18 por ciento en dos tramos y el pase a planta de 38 contratados. En la reunión paritaria con los representantes de sindicatos que nuclean a los trabajadores municipales, la propuesta de los gremios fue un 17 por ciento en una sola cuota. Al conocerse la noticia sobre el pedido de los gremios, en las redes sociales se manifestaba un gran malestar de los afiliados por el pedido gremial que resultaba no bajo, sino que algunos indicaban que ya tenían todo acordado con el Ejecutivo de antemano.

En cuanto a la pauta salarial, Souto aseguró que “realizamos la mejor propuesta que podemos de acuerdo a los números que maneja la Municipalidad. Esto ya lo veníamos hablando con los gremios con quienes nos reunimos periódicamente y todos sabemos que no estamos pasando por el momento económico ideal”, sostuvo.

“Tratamos de adecuarnos a la realidad del país, que no es la que quisiéramos”, dijo el jefe de Gabinete, Oscar Souto, quien concurrió en compañía del secretario de Gobierno, Omar Becerra y el subsecretario de Coordinación de Gabinete, Camilo Gómez.La reunión paritaria pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 8 de mayo a las 12; y hasta ese día los sindicatos también presentarán los temas que quieren abordar y el reglamento interno para el funcionamiento de las paritarias.Por su parte, las entidades gremiales en un todo de acuerdo, propusieron que el aumento sea el incluido en el presupuesto, solicitando una recomposición del 17 por ciento pero en una sola cuota a partir del 1 de marzo; y requirieron además la incorporación de una cláusula gatillo en caso que los índices inflacionarios superen dicho incremento.Por otra parte durante el encuentro el jefe de Gabinete, Oscar Souto, confirmó el pase a planta permanente de 38 trabajadores que actualmente revisten en calidad de contratados.Reclamo de los afiliados de los gremios municipales por el magro pedido de aumento salarial, menor que el ofrecido por el Ejecutivo y algunos especulaban con que el aumento salarial esta acordado de antemano y que a cambio los integrantes de los gremios harán ingresar familiares a la planta municipal a cambio de un acuerdo salarial rápido, el cual este mismo martes podría quedar definido, ya que no fue anunciado ayer por no encontrarse el intendente en la ciudad.