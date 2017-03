La Jueza Maria Cristina Barrionuevo, dispuso la libertad del Cabo de la Policia Provincial, Claudio Hector Dario Arriola, acusado de dispararle tres veces en la pierna a un joven (ver)

Según los testimonios dados en la Justicia, la pelea se originó en 25 de mayo y Gobernador Campos, donde el grupo de Retamozo habría sido insultado verbalmente por el grupo de Arriola, y luego continuó hasta cerca del domicilio del policía, quien ingresó a la casa mientras afuera seguía la riña, tomó su arma reglamentaria y al salir se produjo la agresión que investigan las autoridades.

En cualquier caso, contra el accionar de Arriola juega el hecho de haber ingresado a su vivienda a buscar el arma, que además disparó hiriendo a una persona, en lugar de haber dado aviso a otras unidades para que acudieran en su auxilio.

La jueza dispuso su libertad luego de que declararan todos los testigos y tras presumir que no existe ni riesgo procesal ni peligro de fuga del acusado. Ahora tiene que resolver su situación procesal y allí se sabrá en qué delito quedará encuadrado lo sucedido.La jueza Barrionuevo le había negado la excarcelación a Arriola en oportunidades anteriores, pero finalmente accedió a liberarlo porque ya se había cumplido con la declaración de todos los testigos e involucrados en el episodio.Por otro lado, la excarcelación no significa un cambio en la posible calificación del delito que se investiga: de hecho el fiscal requirió bajo la hipótesis de varias figuras delictivas (desde homicidio en grado de tentativa hasta lesiones) y la magistrada aún no se inclinó por ninguna de ellas.La investigación ya tiene por demostrado que antes de los disparos existió una riña entre dos grupos de jóvenes: por un lado Retamozo con dos amigos, y por otro Arriola junto a otros dos sujetos más.Al parecer, existiría coincidencia acerca de que el efectivo policial, siempre vestido de civil, les advirtió a los demás jóvenes que se fueran del lugar, mientras los apuntaba, pero como seguían mostrándose agresivos le disparó al que “estaba más violento” y lo hirió en la pierna.El episodio también tiene aspectos controvertidos, como por ejemplo si el policía amenazó de muerte a la víctima o le apuntó al pecho, y si algunos de los jóvenes del grupo de Retamozo tenían en su poder una navaja u otra arma blanca, que si existió no fue secuestrada por las autoridades.De hecho, la conducción de la Policía de la Provincia dispuso la sustanciación de actuaciones administrativas y separó del cargo al uniformado de manera preventiva, mientras se sustancia la investigación penal.