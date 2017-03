Acusan al Ejecutivo y al bloque del oficialismo en la Legislatura de avalar un convenio entre la provincia y el ANSES que perjudica los trabajadores estatales y los jubilados de la provincia. “Nos están entregando de pies y manos”, afirmó el legislador, Pablo Villegas (MPF). Recordemos que en enero la gobernadora, habia manifestado que el convenio obligada a realizar ciertos cambios (ver)

A cambio de 160 millones:

El destino del dinero:

Llamado a la reflexión: El mopofista aseveró que “este año hay una coalición de gobierno, que en un principio fue una coalición parlamentaria entre los legisladores del FPV y la UCR, y que se materializó en el acompañamiento de un sinnúmero de leyes, como la 1068 –de emergencia previsional-. Hoy más que una coalición parlamentaria pasa a ser una coalición de gobierno. Hay un alineamiento del gobierno provincial con el gobierno nacional que nosotros no compartimos. Desde el MPF no compartimos que se haga oídos sordos al reclamo de tantas familias que quedan sin trabajo por las políticas del gobierno nacional. No nos hacemos los distraídos y ponemos una voz crítica”, expuso.

Ese paquete de leyes, con tratamiento de urgencia que luego fue quitado, es muestra para el legislador que se intenta “evitar el diálogo y la participación democrática de todo el que quiera participar en el ámbito de las comisiones permanentes de la Legislatura, y dar una palabra en un marco de respeto institucional. En ese escenario nos encontramos en la provincia y desde el MPF vamos a seguir con nuestro posicionamiento, teniendo la voz crítica que debemos tener frente a proyectos de estas características, y tratando de aportar lo que podamos, dentro de las posibilidades, en una Legislatura donde hay una abrumadora mayoría del oficialismo”.

El último paso a la entrega de la Caja al ANSES:

El parlamentario adelantó el rechazo del bloque al convenio firmado entre la provincia y ANSES, que establece una serie de condiciones a cambio de financiamiento del déficit. Aseguró que es un preámbulo a la entrega de la caja y marcó su oposición a que se establezca como definitivo el descuento salarial para el fondo solidario. Villegas afirmo que el proyecto podría aprobarse en la sesión del 30 de marzo.Por este convenio, la provincia se compromete a mantener vigente el cómputo del promedio de los últimos 120 meses para la determinación del haber inicial jubilatorio; a eliminar la compensación de exceso de años de servicios con años de edad faltantes; a fijar en 70 años la edad mínima de acceso a la prestación por edad avanzada; a la eliminación de regímenes que posibilitaban el acceso a prestaciones sin edad mínima; y a no realizar modificaciones normativas de cualquier rango o jerarquía que agraven el déficit del sistema previsional provincial, entre las que se encuentran los descuentos para el fondo solidario.Para Villegas, con este convenio “nos están entregando de pies y manos”, dijo, anticipando que el bloque “no va a acompañar medidas que perjudiquen a la gente”, y llamó a la reflexión a sus pares para equilibrar fuerzas en la Legislatura, ante lo que considera “una coalición de gobierno” entre el FPV y el bloque radical.“El bloque del MPF no va a acompañar este convenio y vamos a exponer los argumentos en comisión y en sesión, en caso de que lo lleven a sesión para el 30 de marzo. Tenemos una posición que se condice con el mandato popular. A nosotros nos votaron como oposición a un gobierno y hoy día hay una coalición de gobierno entre los legisladores radicales y los legisladores del FPV”, denunció.“Nosotros estamos en la vereda de enfrente, frente a ese escenario político que se nos quiere volver a imponer en el curso de este año en la provincia, por parte de estos dos bloques mayoritarios. Vamos a estar en la vereda de enfrente, aunque somos minoría, pero aun siéndolo vamos a poner la voz en alto y una voz crítica frente a convenios de estas características, que según nuestro modo de entender resultan manifiestamente perjudiciales para los trabajadores y los jubilados de la provincia”, sentenció.Respecto del “beneficio” del convenio, dijo que reportaría un total de 160 millones a la provincia. “Si leen las cláusulas parecieran ser en principio 80 millones, pero después hablan de otros 80 millones más. En principio son 160 millones de pesos, y por 160 millones de pesos ahora, y vaya a saber por cuántos a lo mejor en adelante, nosotros nos estamos obligando a una serie de pautas que sinceramente resultan manifiestamente perjudiciales para los trabajadores y los jubilados de la provincia. Desde el MPF lisa y llanamente no lo vamos a acompañar”.“Esto se relaciona con lo que venimos escuchando durante todo el año pasado con la ley de emergencia previsional, que preveía la posibilidad de obtener fondos extraordinarios para la capitalización del anterior IPAUSS, hoy caja de previsión. Por parte del gobierno de la provincia no fueron destinados para capitalizar al IPAUSS y de ese modo evitar convenios de estas características, que resultan hasta leoninos para los intereses de la gente: fueron utilizados esos recursos extraordinarios para pagar aportes y contribuciones del año 2016. Todo tiene que ver con todo, y tiene que ver con una forma de gobernar donde cada vez tratan de profundizar unas decisiones políticas que son contrarias a los intereses de los trabajadores estatales y los jubilados”, fustigó. “Por ende, vuelvo a insistir en que vamos a tener una posición contraria”, ratificó Villegas.Marcó la contradicción de la gobernadora, “cuando se nos habla de que el diálogo político es importante, al momento del inicio de las sesiones ordinarias. Dice que es una herramienta importante al momento de la construcción política y hace menos de un mes atrás había enviado ocho proyectos de ley con tratamiento de urgencia en el receso legislativo, para evitar precisamente el diálogo y la participación de los sectores con intereses legítimos en la construcción parlamentaria de la sanción de una ley”, planteó.Apostó a que algunos integrantes de esta mayoría legislativa reflexionen: “Uno tiene expectativas en ese sentido, pero en las últimas votaciones en la última sesión ordinaria no se cristalizó de ese modo, cuando se votó el 1 de marzo un endeudamiento por más de 3.900 millones de pesos. Es un endeudamiento histórico en la provincia. Pero yo apuesto a que haya un análisis más concienzudo y más crítico en el ámbito legislativo. Creo que algunos lo hacen y va a estar en la decisión de esos legisladores que se pueda llegar a obtener un mejor equilibrio de fuerzas aquí adentro”, dijo.Se le preguntó si este convenio es “el tiro de gracia” a la caja provincial, y consideró que “es una decisión política del gobierno de la provincia, que a mi modo de ver sigue profundizando una mirada respecto al régimen previsional, que es querer hacer caer sobre las espaldas de los jubilados y de los activos el déficit y las decisiones políticas erróneas que se han tomado en el tiempo. Creo que hay que tener otra mirada, no exclusivamente hacer caer el peso sobre las espaldas de los empleados públicos y los jubilados con la obligación del aporte solidario, que además en el marco del déficit previsional es insignificante, no es sustancial”, afirmó, insistiendo el escenario que se plantea en marzo “sin recomposición salarial, y con un desfasaje de ingresos importantes tanto para jubilados como para los activos”.