Personal policial de la Comisaría Segunda debió trasladarse hacia la intersección de las calles Thorne y Schweitzer de la ciudad de Río Grande.

Florencia Carla Baigorria

Producto del accidente, la joven terminó en el suelo junto a su hijo, el cual presentaba dolores sobre sus piernas. Ante esta situación, la madre tomó al pequeño y lo trasladó corriendo hasta el Periférico N°1 ubicado a media cuadra del accidente para que sea atendido en el lugar.

Cabe destacar que el automóvil involucrado fue un Peugeot 206 de color rojo, chapa patente LBZ-004, el cual se encontraba al mando de Analía Clarisa Andrade de 27 años.

Allí una bicicleta que era conducida porde 21 años, transitaba por calle Thorne, transportando a su hijo de cinco años. Al llegar al cruce antes mencionado, no logró detener su marcha debido a que la bicicleta no contaba frenos y al aparecer un automóvil, intentó esquivarlo, aunque termino impactando contra el sector delantero del mismo.Por otro lado, se informó que afortunadamente el menor no presentaba lesiones de gravedad.Finalmente, personal de la División de Policía Científica se hizo presente en el lugar, quienes procedieron a realizar el corte parcial de las calles a fin de llevar adelante las pericias accidentológicas de rigor.