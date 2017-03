El ministro de industria de la provincia Ramiro Caballero brindó detalles sobre la situación actual de la industria fueguina, dijo que se perdieron 3733 puesto de trabajo en la industria en Tierra del Fuego, aseguró que desde el gobierno se está trabajando para defender el empleo y la diversificación de la producción. Pero también culpo a los empleados fabriles ya que el nivel se ausentismo en las fábricas es muy alto, recordemos que ese fue unos de los argumentos dado por la actual gobernadora, junto con la UOM, el FPV y La Campora en su momento para justificar los contratos basuras (ver)

Consideró que existen sectores que actúan en contra del sub régimen de promoción y es porque, “Hay mucho desconocimiento y en el desconocimiento está fortalecimiento del a provincia, porque sabemos perfectamente todo el potencial que tenemos”.

Sobre el caso particular de BGH dijo que actualmente tiene, “cerca de 900 trabajadores” y que está atravesando, “una situación compleja porque no puede equilibrar su producción”.

El funcionario aseguró que, “hoy tenemos una garantía de que vamos a continuar hasta el 2.023, la provincia asumió compromisos y con fuertes discusiones a nivel nacional llevó propuestas de continuidad”.Caballero aseguró que a nivel nacional existen sectores que hacen lobby en contra de la industria de Tierra del Fuego y que se debe a que, “hay mucho desconocimiento sobre nuestra industria y por eso nos faltan algunas visitas, queremos que el ministro de producción venga”.“Desde el año pasado hasta hoy fuimos demostrando que la industria es un sector generador de empleos” aseveró, aunque aclaró que la reactivación, “lleva un camino, no es inmediato y poner una fábrica en marcha no es de la noche a la mañana, pero hay que hacer esa tarea y profundizar”.Caballero explicó que desde nación se busca mejorar el sistema productivo de la provincia y que pidió propuestas ya que, “no sirve por la discusión por la discusión misma”.Caballero informó que la provincia la empresa que más empleados tiene en el sector electrónico es “el grupo Mirgor, los sigue New San y BGH”.