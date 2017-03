Dos ladrones oriundos de Córdoba, identificados como Daniel Eduardo Oñete y Maximo Gustavo Fabre ambos de 29 años, fueron detenidos luego de ingresar a una vivienda cuyo propietario estaba de vacaciones. Un vecino alertó a la policía y huyeron por los techos. A las pocas cuadras fueron detenidos. La justicia ordenó una serie de allanamientos, tras lo cual se lograron esclarecer tres robos, entre ellos el de computadoras que pertenecen al Ministerio de Educación.

Al concurrir el móvil policial dos individuos egresaron y huyeron corriendo por los techos de las viviendas lindantes por lo que se generó una persecución. El personal policial compuesto por el Inspector Gustavo Ramírez y Agente Pablo Almada –ambos de la Comisaría Segunda-, iniciaron una persecución a pie procediendo a la aprehensión de ambos individuos en inmediaciones de Kupanaka y Kuanip.

Más hechos: Cabe indicar que, tras la detención de los dos ladrones, el juez penal de turno, Javier De Gamas Soler, ordenó allanar el lugar donde vivían, en una vivienda ubicada en la calle Onas al 700 y otro en una morada en la calle Del Norte al 1000. donde se encontró una importante cantidad de elementos robados.

La detención se produjo cuando un vecino llamó a la policía porque observó movimientos extraños en una vivienda de Tekenika al 300. Al parecer la vivienda estaba sin moradores debido a que su propietario se encontraba de vacaciones.La policía identificó a los mismos como Daniel Eduardo Oñete y Maximo Gustavo Fabre, ambos de 29 años. Los mismos quedaron incursos en un delito de tentativa de robo por flagrancia hasta que se defina su situación.Personal policial posteriormente logró localizar a un familiar de la víctima a fin de comunicarle lo ocurrido.Tras los allanamientos concretados por la policía se logró dilucidar al menos tres robos. El ocurrido en la calle Tekenika por el que fueron detenidos, y otros dos hechos registrados recientemente uno sobre una vivienda ubicada en la calle Solis y otro en la calle Onas al 400.Por otra parte se conoció un tercer ilícito registrado en la calle Onas al 400, en oficinas dependientes del Ministerio de Educación. En el lugar personal policial entablo dialogo con la directora del sitio Rosana Srheniski quien manifestó que personas ignoradas sustrajeron tres (03) computadoras All In One marca Exo.Asimismo se encontraron objetos que guardarían relación con otros hechos ilícitos registrados recientemente.