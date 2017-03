Los descuentos compulsivos a todos los empleados públicos del Escalafón Seco como parte del acuerdo salarial firmado entre el Ejecutivo Provincial y el gremio de ATE (ver)

“Yo evalúo la situación desde la información periodística –aclaró-. Si fuera cierto que se firmó un acta entre inciertos representantes sindicales y funcionarios del gobierno, poniéndose de acuerdo entre ellos y utilizando el poder del Estado, para realizar una maniobra extorsiva, consistente en quitar un pedazo del sueldo a empleados estatales que no se encuentran afiliados al sindicato, cuando ellos no han prestado conformidad para que les hagan esa quita, esto claramente eso es nulo, de nulidad absoluta, y además a mi juicio constituye la comisión de varios delitos, contenidos en el código penal”, sentenció.

“Eso es en la faz civil. Espero que no sea necesario y que esta animalada o burrada sea corregida de oficio, porque acá no hay interpretaciones: esto no es la primera vez que se intenta y siempre hay algún vivo que trata de ver cómo hace para vivir gratis de los demás, pero obviamente no prosperó en ninguna sede judicial”, enfatizó.

El letrado sentó postura frente al descuento del 1,9% y ademas se puso a disposición de los estatales no agremiados para demandar colectivamente al gremio y al Estado provincial, en caso que los descuento compulsivo de parte del salario se apliquen.“Los gremios que dicen representar a los trabajadores, evidentemente tienen muy poca representatividad, porque si la tuvieran, no necesitarían ejecutar este tipo de actos extorsivos, en contra de quienes supuestamente representan, que son los empleados estatales”, cuestionó el abogado, ante el avance sobre los trabajadores que no han querido afiliarse.“No creo que solamente sea una irregularidad y creo que algún fiscal va a tener que actuar para investigar si esos delitos se cometieron o no”, reclamó Rauch.Agregó que “no podría haber una norma legal en la Argentina que le otorgara una suerte de patente extorsiva a un sujeto que dice que me va a representar, aunque yo no le permito que me represente, y me va a sacar plata del bolsillo para justificar la representación que no quiero. Eso es una extorsión y un delito, y se hace mediante la participación del Estado”, alertó.Además de poner a disposición el estudio jurídico para patrocinar a los estatales, el Dr. Rauch aseguró que “los trabajadores que se sienten afectados pueden pedir un amparo ante el juez laboral competente; y, si ese amparo es colectivo, mejor”.“Las discusiones que se dieron en la Corte Suprema de Justicia fueron muy claras, porque algunos casos llegaron, y la Corte dijo que no podía hacerse ningún descuento porque es obvio, no es voluntario. Esto es lo mismo que ir con una pistola, encañonar al sujeto y decirle que les dé la plata. Espero que actúe algún fiscal y que no sean los trabajadores los que tengan que ir a ver a los abogados para defender nuevamente sus derechos”, manifestó.