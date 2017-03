El secretario general de ATE Carlos Córdoba defendió el aporte forzoso que tendrán que hacer los trabajadores estatales no afiliados (ver)

“El que quiera puede objetarlo, ir a la Justicia, hacer lo que se le cante, pero en las fábricas entran y son todos afiliados; en comercio son todos afiliados; si entrás al SAT sos afiliado, entrás al banco y sos afiliado. Nosotros incorporamos cinco mil compañeros y se afiliaron mil”, dijo de los beneficiados con el Megapase, que no retribuyeron la gestión del gremio.

Además, observó que este descuento forzoso es “para el escalafón seco, por ahora”, deslizando que se podría extender al acuerdo salarial del escalafón húmedo y al de los municipales .

“No sé cuál es el problema de que puedan poner algo”, dijo de los trabajadores que han decidido no afiliarse y se ven beneficiados por toda la gestión gremial.“Si no fuera por la afiliación, los sindicatos no tendrían como mantenerse y hacer las gestiones. A lo mejor molesta porque es la primera vez, pero estoy cumpliendo un mandato de la conducción que tenemos”, aseveró.“Yo entiendo el enojo, pero también tienen que entender el enojo de todos nosotros, cuando nos vapulean, nos dicen de todo. Sin un cargo gremial es imposible enfrentar al gobierno, a los legisladores, los diputados. Y la única ley que da esa posibilidad es la ley 23551. Para tener esa posibilidad hay que estar agremiado. Los aumentos salariales los discuten los sindicatos, no la asamblea general de todos los trabajadores”, subrayó.Remarcó que “la representación de los que no están afiliados, somos los sindicatos. Hemos hecho un montón de cosas y a nosotros ATE no nos paga, a mí el sueldo me lo paga el estado”, aseveró.Los trabajadores “tienen que estar afiliados, porque es la única herramienta que tenemos. Si no te gusta la cabeza del sindicalista, hay que ir apretarlo y decirle que se mueva. Muchos pasaron a planta permanente, cobraron el REPAS y no se afiliaron. No les estamos robando nada, les decimos que sean solidarios con el sindicato, porque el sindicato lo necesita”, concluyó.