Desde el Sindicato de Profesionales de la Salud (SIPROSA) que reúne a los profesionales de la salud afirmaron que no están de acuerdo con el decreto de aumento salarial firmado por la Gobernadora porque no es significativo para el bolsillo de sus representados. Afirmaron que las guardias están tan atrasadas que un 80 por ciento no hace la diferencia. Denunciaron que a los profesionales contratados – que cada vez son más – reciben montos considerablemente más altos que uno que es trabajador estable y que además tiene bloqueado el título.

Asimismo los profesionales remarcaron que el incremento salarial debería ir al sueldo, y que no debería ser necesario hacer guardias para poder incrementar el salario, más allá de que no todos los médicos hacen guardias.

Guardias de primera y de segunda:

“una guardia para nosotros pasará a valer 3 mil pesos el fin de semana, cuando profesionales contratados pueden cobrarla 7, 10 y hasta 15 mil pesos”

Otro punto cuestionado por los profesionales fue el descuento para el “fondo solidario” que termina neutralizando cualquier tipo de incremento salarial, que de por sí ya es bajo y la necesidad de que el Gobierno los convoque al diálogo, porque tienen cuestiones específicas relacionadas con su trabajo que no pueden ser planteadas por los otros sindicatos que se sentaron en la mesa de negociaciones.

Los profesionales de la Salud realizaron una conferencia de prensa para dejar en claro que no son “cómplices” de esta mediad del Gobierno provincial que además “nunca participamos de la negociación”. “Venimos a denunciar el aumento por decreto; denunciamos que no participamos en ningún momento de la negación, no nos han llamado para nada” indicó el doctor Julio Torres, integrante de sindicato de profesionales.“Es mentira que SIPROSA había arreglado el tema de las guardias como se ha leído en algunos medios; lo desmentimos categóricamente porque no podemos acordar si ni siquiera nos pudimos sentar con el Gobierno, o sea que es imposible llegar a un acuerdo”.Desde SIPROSA además denunciaron nuevamente que con esta política cada vez hay menos profesionales dentro del Hospital, porque emigran al sector privado o a otros puntos del país, por lo que se contratan médicos que cobran mucho más que un profesional de planta. “Se habla del aumento de guardias en un 80 por ciento, un número que parece muy importante pero en la práctica no es así. Tenemos una guardia rezagada de 2014, con lo cual ese porcentaje tampoco alcanza a suplir lo que se perdió en guardias”.Por su parte el doctor Darío Costas, cirujano general y jefe del departamento de cirugía explicó que “durante años el hospital tuvo dos neurocirujanos pero han presentado su renuncia hace dos meses y están a punto de irse” e insistió en que “se están contratando profesionales del sector privado con unas diferencias abismales en los números, con lo cual quienes trabajamos estables nos sentimos bastante molestos con esto”.En el mismo sentido el profesional recordó que “nosotros con el tema de la dedicación exclusiva estamos rehenes de este sistema, al no poder negarnos a hacer guardias, las tenemos que cubrir” y aclaró quePor su parte, el único médico urólogo que tiene la institución detalló que un profesional con su especialidad que se desempeña en el sector privado y hace una cirugía “cobra 20.000 pesos de honorarios. Con dos cirugías tendría el sueldo que se cobra acá por todo el mes” y recordó que “estamos afectados a guardias pasivas, si pasa algo tengo que venir, esa guardia de profesional se paga 400 pesos de bolsillos, con aumento se iría a 600 pesos”.