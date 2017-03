La pareja de un efectivo de la Policia Provincial, denuncio al agente Alesis Almanda por violencia de genero y amenazas en Ushuaia.

Es que según el relato de la denunciante, no solo tiene un hermano entre las filas policiales, sino que su padre y hasta su padrastro revisten en las filas policiales como Suboficial retirado y Oficial Superior de la institución, los cuales por sus influencias, hacen que el denunciado, no solo no sea separado preventivamente de la fuerza, sino que incluso como manifestó la mujer, se siente amenazada por el agente ya que en varias ocasiones le manifestó que no iba a parar hasta no matarla.

La joven mujer dijo sentirse intimidada no solo por la situaciones vividas con Almada de golpes y amenazas hacia su persona, sino por el hostigamiento policial que se ejerce sobre ella, ya que según manifestó en la imagen aportada, se puede ver como un patrullero se encuentra frente a su domicilio en el cual se encuentra el agente Almada vestido de civil.

Según la denuncia efectuada por la pareja, del efectivo con quien tienen una hija en común, no es la primera vez que el mismo ejerce violencia contra la mujer, sino anteriormente a esta denuncia en octubre de 2015, ya existe un antecedente sobre un hecho similar, aunque en ese momento desde la Policía no se tomo ninguna acción sumarial con el agente Almada.La mujer realizo en las ultimas horas una nueva denuncia contra el agente en la Comisaria de Familia y Minoridad, dando intervención al Juzgado de Instrucción Penal Nº 1 a cargo del Juez, Javier de Gamas Soler y el Juzgado de Familia y Minoridad Nº1 a cargo del Juez, Alejandro Ferretto, quien dispuso de manera preventiva la prohibición de acercamiento a 200 metros a la redonda del domicilio y de contacto por cualquier medio al Agente, Alesis Damian Almada, como así también según reza la orden, hostigar, amedrentar y ejercer cualquier acto de intimidación por el plazo de 10 días contra la denunciante, tanto del Agente como cualquier otra persona relacionada con el mismo.La mujer también indico que varias veces fue amenazada por el mismo y que el temor mas grande que tiene es el hecho que su ahora ex pareja, porta un arma reglamentaria y que desde la Policía, no se lo aparta de sus funciones o se le realiza un pericia psiquiátrica al mismo, sintiéndose amenazada en todo momento.En los últimos tiempos la institución se vio involucrada en varias denuncias y causas judiciales, especialmente entre los efectivos mas jóvenes, muchas veces quedando como protagonistas de abusos a menores, abuso de arma, de autoridad e incluso en causas relacionadas con el narcotrafico, dejando en evidencia no solo la falta de controles dentro de la propia policía, sino también de las fallas en al selección de los aspirantes que luego terminan siendo protagonistas de casos judiciales cuando ya revisten como personal de la institución.