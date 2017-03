Una insólita situación se produjo en el edificio de tribunales de Ushuaia cuando un cerrajero del Poder Judicial tuvo que forzar una cerradura para ingresar al despacho del defensor público Juan Carlos Assan, quien se encuentra suspendido de sus funciones a raíz de un procesamiento penal por estafas reiteradas, y que se negó a entregar las llaves de la oficina para que pudiera utilizarla el funcionario que lo reemplace provisoriamente.

Assan fue suspendido “sin goce de haberes” el 9 de febrero de este año (ver)

Además, el defensor está acusado de acudir a una escribanía en octubre de 2013 y de intentar escriturar el terreno a su nombre, valiéndose de los comprobantes de las transferencias fallidas. Es el mismo funcionario judicial al cual le habian iniciado un sumario por hacerle un amparo a la ex Jueza, Adriana Rapossi para que cobre la totalidad de su jubilacion en 2015 (ver)

El extraño episodio fue confirmado or el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Gonzalo Sagastume, que estaba al tanto de lo sucedido y advirtió que el incidente podría dar lugar al inicio de un nuevo sumario administrativo.“El propio defensor ante el STJ, Gustavo Arizbavarreta, le solicitó la llave del despacho por una cuestión operativa, ya que hay una defensora subrogante designada y necesitaba el espacio. Assan manifestó que el tema (de su situación) estaba en manos del Consejo de la Magistratura por lo que él no podía tomar ninguna resolución y en función de ello no entregó la llave”, contó Sagastume.El titular de la Corte fueguina sostuvo que si el jefe de la Defensoría Pública así lo impulsa, “se labrarán nuevas actuaciones administrativas” donde se acusará a Assan de “desobediencia a un superior”.El defensor que se negó a entregar la llave de su despacho está procesado en primera instancia en una causa donde se analiza el contrato por el que se comprometió a pagar un terreno de 110 mil dólares en cuotas.Como la cuenta en pesos fue cerrada por su titular, el funcionario judicial continuó depositando las cuotas y el banco le devolvía el importe con su “ineludible conocimiento”, según constató la Justicia.