Consultado sobre los cambios de habito en el consumo en el país en relación la compra del ‘Ahora 12’, o el ‘Ahora 18’, y como ha impactado en los comercios, Querciali señaló que “es muy pronto para realizar un análisis, hay muchos comerciantes que se están haciendo cargo porque el cambio, o la transición como todas las transiciones son lentas, la idea creo que estuvo bien”, remarcó.

El balance de los primeros meses del año del presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Ushuaia Ángelo Querciali fue negativo, según señaló ayer a FM del Sur, además de remarcar que “hay mucho por hacer para bajar el costo argentino”.Al respecto explicó que “tiene que haber un precio con tarjeta, y otro precio financiado, un pago de contado, débito, o de tarjeta que tenga el precio de contado está perfecto, siempre debió ser así, pasa que los bancos distorsionaron esto con los pagos en tres, seis o doce cuotas, pero en definitiva el cargo se lo terminaban imponiendo al comerciante en forma directa por adelanto de cobro, por cuota, en realidad se promocionaban como sin intereses, lo cual no es cierto, no existe la financiación a seis, nueve o doce meses, alguien la tiene que pagar, por lo cual me parece mucho más transparente este sistema en donde a vos te digan cuanto te va a costar en un pago, y cuanto en tres, seis, o nueve cuotas”, manifestó. Asimismo detalló que en el “mundo esto de pagar en cuotas con tarjeta de créditos no existe”.Por tal motivo mantuvo que “la única forma de financiarte es con tu producto, malvendiendo, o cambiando la plata para mantener a tu empresa funcionando, y hoy están los que lo pueden hacer, y aquellos que ya no lo pueden hacer porque tuvieron que cerrar”, subrayó, al tiempo que aseguró que “los locales vacíos son el termómetro con que se vive en Ushuaia, y en la provincia”.Finalmente señaló que “la caída de la fabrica es grave, dado que todo esto generaba un derrame importante de dinero en los distintos comercios de la sociedad, y una cadena de empleo, ahora lamentablemente todo esto se derrumbó”, dijo, al tiempo que recordó que “durante el mes de enero más de quinientas familias se fueron de la provincia, por lo cual es muchísimo dinero que desaparece de la economía de la provincia”, concluyó Querciali.