A pesar de la millonaria inversion realizada por la Municipalidad de Ushuaia con la creacion de la Sociedad Integral del Estado que tiene a cargo el nuevo servicio de colectivos urbano en la ciudad, el servicio sigue siendo desastroso con demoras de hasta una hora y media entre colectivo y colectivo. Tambien en las ultimas horas se conoció que hubo otro nuevo cambio en la presidencia, tras la salida del ex candidato a diputado por el PRO Román Klemens Zeleznik, designándose ahora como nuevo presidente, al ex gerente del Shopping Paseo del Fuego, Gustavo Bare. Recordemos que la Sociedad del Estado gasta cifras millonarias anualmente en el sueldo únicamente del presidente y vice, quienes ganas salarios superiores a los cien mil pesos mensuales.

Romano, anticipó que si el Municipio no responde a los pedidos de Informes elevados desde el Concejo Deliberante, en relación al manejo de la empresa estatal 'Integral Ushuaia', "directamente se procederá al pedido de sanciones para funcionarios".

El edil indico que el cobro del subsidio otorgado por el Ministerio de Transporte de Nación está disponible y pendiente de los trámites administrativos que el Municipio debe llevar adelante, para que pueda hacerse efectivo el cobro entre ellos todas las inscripciones pendientes.

Pero las criticas por el desastroso servicio que se brinda no es solo de los usuarios que día a día sufren las demoras en el servicio, sino que desde el propio Concejo Deliberante de Ushuaia, el concejal, Juan Manuel Romano (UCR), afirmo que "Los colectivos en Ushuaia siguen pasando cada hora y media" y dejo constancia en la ultima sesión que no hay respuesta a los pedidos de Informes respecto de supuestas 'irregularidades' con la empresa estatal, a cargo del Transporte Público.Sobre el nuevo cambio de presidente el cuarto desde que se creo la Sociedad del Estado, dijo que en la tercer salida en poco menos de dos meses. "Esta gente que asume y renuncia percibe un sueldo. Y no cobran cinco pesos", señaló Romano, en diálogo radial."El colectivo sigue pasando cada hora y media, los presidentes renuncian. Realizar semejantes gastos, armar una Sociedad de Estado, revolver cajones con millones y millones de pesos para no encontrar la receta correcta es verdaderamente preocupante", cuestionó.En tanto el concejal Tomás Bertotto (PRO), quien habría tenido directa incidencia en la elección del nuevo presidente, se reunió con flamante funcionario designado como presidente de la Sociedad del Estado, Gustavo Baré, y manifestó que se interiorizó sobre la situación actual del servicio de colectivos; subsidio, combustible, repuestos, services, cantidad de chóferes, estado de las garitas, el estado de recorridos y horarios también, afirmó Bertotto.Tras su visita a la Sociedad del Estado, Bertotto se mostró preocupado por el servicio que se brinda a los vecinos de Ushuaia y aseguró que seguirá de cerca el funcionamiento operativo del transporte público.