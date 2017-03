La gobernadora Rosana Bertone dijo es un victima de una campaña de desprestigio en las redes sociales impulsadas por los intendentes y cuando fue consultada sobre la posibilidad de concretar finalmente los anuncios tendientes al llamado a una mesa de dialogo a los intendentes de Ushuaia y Rio Grande. En esta oportunidad recurrió a nuevas excusas para dilatar el encuentro, asegurando que lo hará luego de la emisión de los bonos provinciales por 250 millones de dolares (ver)

La primera mandataria se consideró “victima” de una campaña de desprestigio en las redes sociales y dejó entrever la posibilidad de que los municipios se encuentren detrás de la iniciativa . “Nosotros no estamos en posición de sufrir situaciones, como las venimos percibiendo en este último tiempo. Ataques en las redes sociales. Una presión tremenda en las redes sociales, nosotros no presionamos, el que quiere trabajar con nosotros puede hacerlo libremente, no puede ser presionado, porque si no te van a sacar un contrato”.

En sintonía con lo planteado por ambos intendentes en cuanto al quiebre en materia político partidario, Bertone dijo que “aspiro y trato de que si el problema es político con nuestro gobierno, las áreas técnicas puedan trabajar. En algunos casos obtenemos resultados positivos”.

Tiempo atrás la primera mandataria aducía que no convocaba a los intendentes Walter Vuoto y Gustavo Melella porque no tenía dinero y que primero debía gestionar fondos en nación para luego convocarlos. En esta oportunidad, Bertone aseguró nuevamente que, “nosotros vamos a convocar a los intendentes”, pero “luego de que finalicemos estas semanas las paritarias estatales y posterior a la emisión de los bonos”.La incógnita se abre en el hecho de si la agenda que tiene prevista se incluye la discusión acerca de las autonomías municipales, las que los intendentes sostienen que se encuentran en peligro, luego de que el gobierno decidiera dirimir en la justicia el cobro del impuesto inmobiliario, el que históricamente fue responsabilidad de los municipios y que la gobernadora busca sumar a las arcas provinciales.Consideró que, “es lamentable que se maneje la política de esta manera” y aseguró que, “nosotros vamos a tratar de estar un poco más alto, porque es la responsabilidad que tengo como Gobernadora”.En el mismo orden, consideró que, “quizás hay personas que no han tenido la experiencia suficiente para ver que ese tipo de cosas no ayudan a nadie, pero yo aspiro a no caer en las cuestiones que nos quieren generar o provocar, y estar un paso más arriba en función de resolver los problemas concretos de la gente”.Sin reparos y desconociendo el accionar de algunos funcionarios de su gestión que, los propios vecinos de Margen Sur denuncian que los utilizan, sostuvo que, “los intendentes llevan adelante estas prácticas y nosotros aspiramos a que las dejen de llevar adelante”.“Yo sé que a muchos le gusta más la cuestión del debate político y a mi quizás me gusta menos, me gusta más enfocarme en el trabajo concreto, yo respeto la metodología de todos, pero me gustaría que en un momento difícil, como el que atraviesa la mayoría de los argentinos, que haya una altura y una madurez de parte de la clase política”, sostuvo.