“La gobernadora Bertone ha aprendido la peor parte del FPV”, así lo manifesto el legislador Damián Löffler (MPF), cuestionó la “tibieza” de la mandataria para reclamar a Nacion y la política “de la billetera” que está aplicando contra los municipios, al retener coparticipación. Dijo que la perdida de empleo en la industrias y la baja del poder adquisitivo es algo que no pudieron resolver aun.

Municipios castigados: Con respecto al conflicto entre el gobierno y los municipios, entre otras cosas por la abultada deuda de coparticipación que mantiene la gestión Bertone, consideró que “la gobernadora ha aprendido la peor parte del FPV. Está aplicando la política de la billetera, creen que el que piensa distinto es un enemigo, y ha quedado claramente demostrado que la sociedad argentina no quiere más esto. Continúa con las peores prácticas que tuvo el FPV cuando gobernaba el país”, afirmó.

Anuncios sin obras:

“Se enojan porque decimos que la Legislatura es una escribanía y es una vergüenza escuchar que no se hacen cargo de que la transformaron en una escribanía, que encima quisieron cerrar este verano con el envío de proyectos con tratamiento de urgencia. Tuvieron que dar marcha atrás porque legisladores con responsabilidad, como Ricardo Furlan, Ricardo Romano, la legisladora Martínez Allende y el bloque del MPF le pusieron un freno. De lo contrario, que cierren la Legislatura y por lo menos hacemos un ahorro importante al conjunto de la comunidad de Tierra del Fuego”, sugirió.

Mensaje a los radicales:

Löffler (MPF) en dialogó con Radio Universidad, recordó que en materia de pérdida de empleo en 2016 “somos récord. Hubo una nota en los medios donde dice que la provincia de Tierra del Fuego es la que más puestos de trabajo ha perdido, con el 13% el último año, y hay que sumarle lo que se había perdido previamente”.“En las campañas electorales la actual gobernadora decía que los contrataban de esa manera porque los trabajadores faltaban. Ahora sale el ministro Carrera a decir que hay contratos basura, después de cinco años que venimos denunciando la modalidad irregular de contratación en las fábricas. Y sale cuando ya no quedan más PPD y están despidiendo efectivos. Seguimos sin hacer nada mientras hay legisladores peleando por tres cargos”, cuestionó.Además reprochó al gobierno la falta de respuestas en torno a la pérdida del empleo y del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. También le recriminó al Gobierno de la provincia que “desde Nación se le haya quitado los aranceles a las computadoras, y que la gobernadora haya vuelto a decir que no hay intención de Nación de modificar el subrégimen (Ley 19640)”.Consultado sobre la convocatoria hecha por la Gobernadora a los dirigentes de la oposición y a los Intendentes de la ciudad, Löffler sostuvo que la Gobernadora “les hace la convocatoria y los pone sobre avisos que les va a discutir recursos, que los problemas de la gente lo pueden resolver los Intendentes, pero no es cuestión de discutir recursos, es un engaña pichanga, es a lo que nos tienen acostumbrados, les molesta que uno les señale cuestiones que la gente nos transmite en la calle y que uno lo vive a diario, yo camino mucho en la ciudad de Río Grande y la cosa en la ciudad está muy fea”.Asimismo remarcó que “el empleado público es un importante motor de la economía y es un gran consumidor, y la pérdida del poder adquisitivo se nota”.En cuanto a los anuncios de funcionarios nacionales sobre obras multimillonarias que no se están viendo, mencionó que “hace más de un año dije que habían hecho anuncios por dos mil millones y no se había movido una carretilla. Hoy lamentablemente tengo que decir lo mismo. La Legislatura votó el endeudamiento para poder ejecutar obras, porque los fondos nunca vinieron. Eso es lo que uno le reclama al gobierno de la provincia: ir a Buenos Aires de otra manera. No pueden de un día para otro cerrar la canilla de Buenos Aires, porque de la misma manera los fueguinos cerramos el caño del gasoducto en el Estrecho de Magallanes”, advirtió.“En vez de estar viendo si algún legislador habla con un intendente, se deberían preocupar por el volumen de gente que está quedando afuera y el impacto social que puede tener, independientemente del económico. No se ocupan de las cosas importantes, por eso este gobierno ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias”, aseveró.El mopofista envió un mensaje a los radicales de la Legislatura alineados con el oficialismo, y consideró que “con el poderío que le dio la sociedad al gobierno en la Legislatura, el conjunto de la oposición debería estar trabajando para que esto no ocurra, y no estar siendo aliados incondicionales que se suman a los ocho”.Como contrapartida, marcó la distancia de los propios, que se sigue acrecentando en el FPV y comenzó con los diputados nacionales. “Evidentemente algún problema hay, si tantos se alejan. Melella fue parte del frente, Walter Vuoto lo mismo, el senador Catalán Magni lo mismo. Algo pasa y no están tratando a la gente de la manera que la tienen que tratar”, evaluó.