El personal del Banco Tierra del Fuego reclama la remoción de su representante en el directorio del Banco por ser funcional a la patronal. Los empleados acusan a Sergio Bogado de no representarlos al no tener respuestas por parte del gremio amenazan con realizar medidas de fuerzas esta semana.

¿Se viene el cambio de horario bancario?: Por otro lado, el delegado del Banco Tierra del Fuego se refirió al proyecto de cambio de horario bancario, el cual en su momento había tenido el acompañamiento unánime de la Legislatura a la modificación que habían solicitado.

“Lamento el lobby de la Cámara de Comercio para impedir la modificación horaria”:

Puntualizó que las sucursales del BTF de “Calafate y Río Gallegos operan de 8 a 13 horas, donde muchas veces hay algunas operaciones que se deben dejar para el otro día, como por ejemplo si alguien hace una transferencia desde Río Grande a las 15 horas a cobrar por caja, el cliente de Río Gallegos no la puede cobrar hasta el otro día”, cuestionó frente al actual horario bancario. Ante esta situación, marcó que el actual “director Bogado no ha opinado sobre este tema”.

El cuestionamiento hacia el accionar de Bogado no es nuevo ya que desde el año pasado se solicitó a la Asociación Bancaria un pedido de plebiscito para decidir sobre la continuidad del Director. Esto surgió en la sucursal Río Grande del BTF, pero después se fue generalizando a todas las demás sucursales de la provincia.El delegado del Banco Tierra del Fuego (BTF) Federico Nievas, indico que “en más de una oportunidad se le pidió al Directorio mantener reuniones, pero nunca se concretar y las vive postergando. El malestar ha llegado a tal punto que no descartamos en los próximos días adoptar medidas de fuerza”.Nievas puntualizó que el año pasado cuando se “inició toda la problemática a nivel provincial, Bogado no estuvo presente nunca en defensa de quienes lo votaron, siendo que era un problema grave, que tocaba a todos los bancarios del banco de Tierra del Fuego, y posteriormente varias cosas que se le pidieron no cumplió en nada”.Al respecto manifestó que “hasta el momento quedó en la nada, nosotros como asociación bancaria presentamos un informe medico, psicológico, de forma de poder estar trabajando operativamente en simultaneo con los otros bancos, dado que no es cómodo esta discontinuidad horaria con el resto del país, salvo en Buenos Aires, y Santa Fe que tienen nuestro mismo horario de trabajo”.Reprochó el lobby que hace la Cámara de Comercio en contra del cambio de horario manifestando que “es un capricho de la entidad, dado que nosotros desde el banco no le vemos nada en contra”, subrayó, respecto del cambio de horario bancario, dijo, al tiempo que insistió que “aquellas personas que salen temprano de sus casas a llevar a sus hijos a la escuela, le quedaría muy cómodo, en cambio ahora deben esperar dos hasta que habrá el banco si tienen que realizar cualquier trámite”.Por último Nievas recordó que la “actual gobernadora Bertone antes de asumir se puso en tema, al igual que el vicegobernador Arcando, y una de las tantas promesas que hicieron fue la modificación del horario”.