Mientras desde ATE se anuncia el acuerdo salarial con el Gobierno Provincial para un aumento del escalafón seco de $2500 pesos al básico en cómodas cuotas a lo largo del año. Uno de los puntos del acuerdo es por demás polémico, puesto que en el mismo se concede a ATE el pago de una cuota solidaria extraordinaria, del 1,9%, que será sacada de la liquidación de haberes de trabajadores “no afiliados a ninguna entidad sindical”.

El aumento es una trampa:

Por Radio Provincia sostuvo que “realmente para mí es desastroso, porque no es un aumento salarial, tampoco es una recomposición, sino que es el porcentaje de los 2.500 pesos que dieron el año pasado”.

Agregó como agravante que “esto no lo perciben los jubilados tampoco, porque el primer tramo lo recibirían en julio y el segundo en febrero”, y reiteró que “el aporte solidario y la cuota sindical se comen el aumento –en el primer tramo- y quedamos con 200 pesos arriba, nada más”.

El Secretario General de la seccional Rio Grande de ATE, indicó que el acuerdo firmado con el Gobierno por el escalafón seco es muy importante, fue fruto de una amplia discusión y que fue lo mejor que se pudo obtener. Córdoba además destacó el trabajo en conjunto con otras organizaciones.Agregó que dentro del acuerdo además “se incrementarán un 70 por ciento las asignaciones familiares para toda la administración pública, y si mejoran los ingresos vamos a ir viendo, hasta fin de año, si se logra llegar al 100 por ciento".Pero nada dijo sobre la parte mas polémica del acuerdo que es “cuota solidaria extraordinaria” del 1,9% de los haberes de los trabajadores “no afiliados a ninguna entidad sindical” por única vez con los haberes de marzo, agosto y noviembre de este año; la cual será a favor de la Asociación Trabajadores del Estado.El dirigente de CTA Roberto Camacho calificó como “una trampa” el acuerdo salarial para el escalafón seco, y aseguró que no representa más del 9% anual, además de que no se verá reflejada la diferencia en el primer tramo, por el descuento del fondo solidario y la cuota sindical.“Si el año pasado hubo un 9% de aumento, para este año hay un 9% de aumento, con el agravante de que, si dan 1.100 pesos en el primer tramo, para los que son afiliados se los come la cuota sindical; y para los que no son afiliados el 1,9% se lleva 800 pesos. O sea, si dieron 1.100 quedarían 300 pesos de aumento”, señaló, a partir de que en el acta se fija ese porcentaje como aporte al sindicato.