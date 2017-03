Las cámaras empresarias y los representantes gremiales del sector de los empleados de Comercio firmaron un acuerdo de aumento salarial para el sector, que reconoce un piso del 20 por ciento para este año en dos cuotas con cláusula gatillo ajustada por inflación.

El porcentaje podría superar el 20% acordado en las cuotas, porque incluye una cláusula gatillo que ajusta el salario de acuerdo a la evolución de la inflación, cláusula que se dispara en octubre de este año y enero de 2018, informaron fuentes de la negociación.

El de Comercio es el segundo acuerdo que se firma en el año y es la paritaria más numerosa del sector privado, porque involucra a más de 1,2 millones de trabajadores. La primera del año fue la negociación salarial de los bancarios, que cerraron en febrero un aumento del 24,3%.

El documento firmado en el Ministerio de Trabajo, que regirá hasta el 31 de marzo de 2018, contempla un 10% no remunerativo para el período que va de abril a junio -que se hace remunerativo en julio-, y un 10% no remunerativo desde julio en adelante.El acta firmada va a funcionar como acuerdo semestral, porque dan por "descontado" que "la inflación va a superar el 25%”.El año pasado, Comercio fue una actividad que prácticamente no perdió contra la inflación, porque acordaron dos subas semestrales y obtuvieron una recomposición salarial en torno del 40% anual.