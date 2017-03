La mujer identificada como Lucia Barboza (45), quien fue detenida acusada de acuchillar a su pareja Andres Debernardi (45) en una pelea domestica en Ushuaia (ver)

Esta versión resultó poco creíble para la Fiscalía y también lo sería para el Juez debido a que una de las heridas fue provocada debajo de uno de los brazos entre las costillas, lo que haría muy poco probable una autolesión de esa naturaleza.

Fuentes policiales informaron que el hombre fue intervenido con éxito en el Hospital Regional Ushuaia y que el mismo se encuentra internado sin riesgo de vida, a la espera de prestar declaración testimonial sobre lo sucedido.

La mujer fue trasladada al juzgado donde fue indagada por el juez penal Javier De Gamas Soler. En dicho ámbito y con defensa pública la acusada admitió que se registró una discusión con el hombre en la casa de este último. Y que en un momento dado, si bien ella tomó un cuchillo porque estaba siendo golpeada, fue el hombre quien se lo quitó y comenzó a apuñalarse él mismo.Por otra parte Barboza dijo que este hombre ya la había maltratado, que incluso una vez la golpeó hasta desfigurarla, y que si bien acudió a la policía, dijo que los agentes del orden no la llevaron al hospital para certificar las mismas. Esta otra acusación tampoco tiene demasiado sustento para el Ministerio Público ya que no hay registros de dicha intervención por una persona con el rostro desfigurado como lo asegura esta mujer.El hecho, que se desató en la vivienda de la víctima, ocurrió en horas de la noche. Habría comenzado con una discusión, y si bien no se descarta que el sujeto la haya golpeada, porque la mujer presentaba algunos hematomas, la violencia fue acrecentándose hasta concluir en la vereda de Lapataia y Pastor Lawrence con el hombre sangrando y la mujer siendo detenida por efectivos de la Comisaría Segunda.La mujer continuará detenida debido a que el juez De Gamas Soler le negó al defensor el pedido de excarcelación para que quedara libre, por lo que deberá aguardar al menos diez días hasta que se resuelva su situación procesal y se determine si cometió algún delito o bien actuó en legítima defensa.