En la Antártida se registro el día más cálido de la historia, son 17,5 grados y se dio en la Base Esperanza, es la temperatura mas alta registrada en el continente blanco.

En caso de que se fundiera ese hielo bastaría para subir el nivel del mar en unos 60 metros

La Organización Metereológica Mundial (OMM), aportó datos importantes para corroborarlo al anunciar oficialmente nuevos récords de altas temperaturas en la región de la Antártida. Uno de ellos se produjo en la Base Esperanza, de Argentina, el 24 de marzo de 2015 pero recien ahora se dio a conocer, cuando el termómetro se clavó en una temperatura nunca conseguida para el sector continental: 17.5 grados. Y que marca la tendencia de la Antártida argentina más cálida.Stella, especialista en climatología afirmó "acá verificamos un caso extremo. Pero no podemos relacionarlo con el cambio climático, si bien hay una tendencia a mayor temperatura. Es algo muy particular lo que sucedió, sin tener que hablar de calentamiento". La Antártida tiene una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados, su manto de hielo tiene un grosor de unos 4,8 de kilómetros y contiene el 90% del agua dulce del mundo.Además hubo otras dos marcas nunca conseguidas anteriormente. Una fueron los 19.8° en "la región de la Antártida", definida por la OMM y las Naciones Unidas como todas las tierras que se encuentran al sur del paralelo 60°S, que se observó el 30 de enero de 1982 en la estación de investigación Signy. Y la temperatura más alta, de -7 grados en la meseta antártica (ubicada a una altitud igual o superior a los 2.500 metros), que se registró el 28 de diciembre de 1989 en la estación metereológica automática situada en el interior de la costa Adélie.Conultada Amanda Starbuck sobre si la Antártida estaba cada vez más cálida, la Directora de campañas de Greenpeace Andino respondió "este es otro de los datos que ilustra el calentamiento de la Antártida. El mes pasado, los niveles de hielo marino antártico alcanzaron un récord mínimo. Mientras tanto, los científicos están pronosticando el inminente colapso de la plataforma de hielo Larsen C, que tiene una grieta que actualmente está creciendo a un tamaño equivalente al de cinco campos de fútbol cada día".